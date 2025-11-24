#АЭС в Казахстане
События

Больше 20 катков откроют в Алматы до конца 2025 года

коньки, лед, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 16:56 Фото: pixabay
В Алматы функционирует свыше 3,6 тыс. спортивных объектов. Об этом сообщили в городском Управлении спорта.

В 2024-2025 годах введены в эксплуатацию шесть новых физкультурно-оздоровительных комплексов, а также построены два спортивных комплекса за счет частных инвестиций.

В Алатауском районе, в микрорайоне Нуркент, открыт новый теннисный центр, завершенный инвесторами. Комплекс "Тулпар" возвращен в коммунальную собственность для развития национальных видов спорта, начато строительство спортивного центра для лиц с особыми потребностями на пр. Райымбека.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

До конца 2027 года в Наурызбайском, Алатауском и Турксибском районах планируется построить еще шесть ФОКов общей площадью 71 тыс. кв. м.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также запланирована модернизация трех спортивных школ: для спортивной школы №9 формируется документация на капитальный ремонт с сейсмоусилением; школа-интернат для одаренных в спорте детей получила положительное заключение экспертизы; для спортивной школы №2 разрабатывается проект капитального ремонта.

Среди уникальных проектов – строительство нового футбольного стадиона на 40 тыс. мест на участке площадью 15 гектаров по стандартам FIFA и UEFA, а также создание Центра художественной гимнастики на территории площадью 2 гектара с высотой потолков 17 метров, что позволит проводить международные соревнования.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

На Центральном стадионе планируется реконструкция с сохранением архитектурного облика и легкоатлетических дорожек. Также началась модернизация высокогорного спортивного комплекса "Медеу". В рамках реконструкции запланирована реновация комплекса с сохранением его исторического облика.

Будут обновлены инженерные сети, создана современная система жизнеобеспечения, улучшены условия для спортсменов и гостей.

Кроме того, до конца года в Алматы запланировано открытие свыше 20 катков, отмечают в Управлении спорта города.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
