Больше 20 катков откроют в Алматы до конца 2025 года
В 2024-2025 годах введены в эксплуатацию шесть новых физкультурно-оздоровительных комплексов, а также построены два спортивных комплекса за счет частных инвестиций.
В Алатауском районе, в микрорайоне Нуркент, открыт новый теннисный центр, завершенный инвесторами. Комплекс "Тулпар" возвращен в коммунальную собственность для развития национальных видов спорта, начато строительство спортивного центра для лиц с особыми потребностями на пр. Райымбека.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
До конца 2027 года в Наурызбайском, Алатауском и Турксибском районах планируется построить еще шесть ФОКов общей площадью 71 тыс. кв. м.
Также запланирована модернизация трех спортивных школ: для спортивной школы №9 формируется документация на капитальный ремонт с сейсмоусилением; школа-интернат для одаренных в спорте детей получила положительное заключение экспертизы; для спортивной школы №2 разрабатывается проект капитального ремонта.
Среди уникальных проектов – строительство нового футбольного стадиона на 40 тыс. мест на участке площадью 15 гектаров по стандартам FIFA и UEFA, а также создание Центра художественной гимнастики на территории площадью 2 гектара с высотой потолков 17 метров, что позволит проводить международные соревнования.
На Центральном стадионе планируется реконструкция с сохранением архитектурного облика и легкоатлетических дорожек. Также началась модернизация высокогорного спортивного комплекса "Медеу". В рамках реконструкции запланирована реновация комплекса с сохранением его исторического облика.
Будут обновлены инженерные сети, создана современная система жизнеобеспечения, улучшены условия для спортсменов и гостей.
Кроме того, до конца года в Алматы запланировано открытие свыше 20 катков, отмечают в Управлении спорта города.