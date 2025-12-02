#АЭС в Казахстане
События

В Алматы продолжается реализация спортивного проекта "Спорт – Достық алаңы"

Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 18:50 Фото: акимат Алматы
В преддверии Дня Независимости в Алматы реализуется городской спортивный проект "Спорт – Достық алаңы", направленный на укрепление массового спорта, развитие дворовых инициатив, вовлечение жителей всех возрастов в активный образ жизни, а также создание единой дружеской спортивной среды.

Проект охватывает различные площадки и включает флешмобы, турниры, семейные соревнования и социально-спортивные акции.

Фото: акимат Алматы

В прошедшие выходные масштабные мероприятия прошли в нескольких районах Алматы.

В Медеуском районе в рамках проекта и республиканской акции "Таза Қазақстан" был организован крупный спортивный экофлешмоб. Более 700 жителей – молодежь, школьники, студенты, ветераны района и волонтеры – приняли участие в спортивных играх, танцевальных флешмобах и активных программах.

Фото: акимат Алматы

В Алмалинском районе в парке имени Ганди прошла спортивная семейная эстафета. В турнире приняли участие родители и их дети, продемонстрировав сплоченность, энергию и настоящий командный дух. Эстафеты прошли ярко, динамично и весело. Первое место заняла семья Аскаровых. Все участники получили почетные грамоты и памятные призы.

В Ауэзовском районе была проведена масштабная спартакиада. Участники соревновались в таких дисциплинах, как метание асыка, дартс, шахматы, перетягивание каната, а также в напряженных волейбольных матчах.

Фото: акимат Алматы

В Алатауском районе, в микрорайоне Нуркент, прошла открытая футбольная тренировка в рамках проекта "Спорт – Достық алаңы". На мероприятии работали профессиональные тренеры, создавшие для детей живую, динамичную и мотивирующую атмосферу. Юные участники активно включились в процесс: выполняли яркую разминку-флешмоб, отрабатывали базовые игровые элементы, участвовали в командных заданиях.

В Бостандыкском районе в Парке первого президента в рамках проекта прошли соревнования по национальным видам спорта. Молодежь с азартом участвовала в перетягивании каната, лянги, метании асыка, армрестлинге и подъеме барашка.

В Турксибском районе дети и молодежь соревновались по видам единоборств, подтягивались на турниках и отжимались.

Проект получил положительный отклик среди жителей и будет продолжен на предстоящих выходных.

6 декабря в Парке им. Ганди и амфитеатре Наурызбайского района будут проведены разные эстафеты, жонглирование и броски мяча. А на Арбате в мкр. Айнабулак-2 состоятся соревнования по баскетбольному броску и армрестлинг.

Фото: акимат Алматы

7 декабря в сквере по ул. Айтеке би состоится пробежка по парку, разминка и лекция "Как тренироваться в межсезонье". В мкр. Жас Қанат пройдут показательные выступления дзюдоистов, отжимания, армрестлинг, перетягивание каната, турнир по шахматам, прыжки в длину, творческие номера.

Отметим, что проект "Спорт – Достық алаң" объединяет районы и способствует укреплению спортивной культуры. Благодаря общей идее проекта жители разных районов города объединяются вокруг спорта, получают возможность активно проводить время, обмениваться опытом и укреплять свои физические навыки.

Проект также способствует воспитанию у молодежи уверенности, выносливости, уважения к традициям и приверженности здоровому образу жизни.

Алматы продолжит реализацию проекта "Спорт – Достық алаңы", развивая массовый спорт и создавая условия для активного и здорового образа жизни горожан. Впереди – новые турниры, флешмобы, соревнования и социальные инициативы, которые станут частью единой спортивной культуры города.

Айсулу Омарова
