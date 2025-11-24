Сегодня, 24 ноября 2025 года, стало известно о планах президента Казахстана на текущей неделе, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев 26-27 ноября посетит Бишкек для участия в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

27 ноября в Бишкеке состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) ОДКБ, а также сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. Участники мероприятий обсудят актуальные вопросы совместной работы, включая укрепление сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и незаконной миграции.

На сессии СКБ ОДКБ планируется принять Декларацию , в которой будут отражены консолидированные позиции государств-членов по актуальным вопросам безопасности, и рассмотреть кандидатуру генерального секретаря ОДКБ на предстоящий трехлетний период (с 2026 по 2029 год). Кроме того, ожидается объявление приоритетов предстоящего председательства Российской Федерации в Организации в 2026 году.

С 1 января 2023 года генсеком ОДКБ является Имангали Тасмагамбетов.

Сегодня глава государства в аэропорту Астаны встретил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прибывшего с государственным визитом.