26-27 июня Касым-Жомарт Токаев посетит Минск

26-27 июня 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит столицу Беларуси – Минск. Цели этого визита озвучили Zakon.kz в пресс-службе Акорды.

Известно, что Токаев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме.

Сегодня, 25 июня, Токаев прибыл в Актюбинскую область. По прилету он возложил цветы к Мемориальному комплексу Героя Советского Союза Алии Молдагуловой и почтил ее память минутой молчания.

Позднее Токаев принял участие в открытии XI Международного военно-патриотического сбора молодежи "Айбын".