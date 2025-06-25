26-27 июня Касым-Жомарт Токаев посетит Минск
Фото: akorda.kz
26-27 июня 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит столицу Беларуси – Минск. Цели этого визита озвучили Zakon.kz в пресс-службе Акорды.
Известно, что Токаев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме.
Сегодня, 25 июня, Токаев прибыл в Актюбинскую область. По прилету он возложил цветы к Мемориальному комплексу Героя Советского Союза Алии Молдагуловой и почтил ее память минутой молчания.
Позднее Токаев принял участие в открытии XI Международного военно-патриотического сбора молодежи "Айбын".
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