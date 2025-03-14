В Алматы автомобили должников по налогам водворяют на штрафстоянку
"Автомобили должников, у которых имеется постановление частных судебных исполнителей, выявляются с помощью камер "Сергек" и водворяются на штрафстоянку до полного погашения задолженности. На сегодняшний день задолженность по налогу на транспортные средства составляет 3,7 млрд тенге", – сообщили в ДГД.
Фото: ДГД Алматы
При этом основная часть задолженности приходится на авто с большим объемом двигателя свыше 4000 куб. см.
Фото: ДГД Алматы
В Департаменте госдоходов отметили, что за время проведения рейдовых мероприятий произвели уплату налогов владельцы 12 автомобилей на 1,6 млн тенге, 9 транспортных средств водворены на штрафстоянку.
Фото: ДГД Алматы
ДГД по Алматы призывает автовладельцев в ближайшее время погасить налоговую задолженность, во избежание водворения на штрафстоянки и издержек по оплате услуг судебных исполнителей.
Ранее мы рассказали, что срок уплаты налога на транспорт за 2024 год истекает 1 апреля 2025 года.