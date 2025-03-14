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События

В Алматы автомобили должников по налогам водворяют на штрафстоянку

рейды по дорогам в поисках должников, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 10:54 Фото: ДГД Алматы
В Алматы Департамент госдоходов совместно с Департаментом полиции в рамках взыскания налоговой задолженности за автотранспортные средства с 12 по 14 марта 2025 года проводят оперативно-профилактическое мероприятие "Борышкер", сообщает Zakon.kz.

"Автомобили должников, у которых имеется постановление частных судебных исполнителей, выявляются с помощью камер "Сергек" и водворяются на штрафстоянку до полного погашения задолженности. На сегодняшний день задолженность по налогу на транспортные средства составляет 3,7 млрд тенге", – сообщили в ДГД.

рейды по дорогам Алматы в поисках должников, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 10:54

Фото: ДГД Алматы

При этом основная часть задолженности приходится на авто с большим объемом двигателя свыше 4000 куб. см.

рейды по дорогам Алматы в поисках должников, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 10:54

Фото: ДГД Алматы

В Департаменте госдоходов отметили, что за время проведения рейдовых мероприятий произвели уплату налогов владельцы 12 автомобилей на 1,6 млн тенге, 9 транспортных средств водворены на штрафстоянку.

рейды по дорогам Алматы в поисках должников, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 10:54

Фото: ДГД Алматы


ДГД по Алматы призывает автовладельцев в ближайшее время погасить налоговую задолженность, во избежание водворения на штрафстоянки и издержек по оплате услуг судебных исполнителей.

Ранее мы рассказали, что срок уплаты налога на транспорт за 2024 год истекает 1 апреля 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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