Общество

За один день сразу пять алматинцев лишились машин: названа причина

отработка по должникам в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 09:36 Фото: ДП Алматы
В Алматы у автовладельцев начали изымать транспортные средства. Причина – оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Борышкер", сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 26 ноября 2025 года рассказали, что ОПМ проходит с целью взыскания административных штрафов, алиментов, а также налоговой задолженности с 25 по 28 ноября совместно с Департаментом государственных доходов и Региональной палатой частных судебных исполнителей.

"Должники, в частности, выявляются с помощью автоматизированных систем полиции. До полного погашения имеющейся задолженности машины водворяются на специализированную штрафную стоянку. За первый день отработки на штрафную стоянку водворено пять транспортных средств с общим долгом за алименты и штрафы на сумму порядка 6 млн тенге", – сообщил начальник Управления административной полиции ДП Алматы Серик Шумаев.

Кроме того, в первый день ОПМ стражи порядка выявили пассажирский автобус с неоплаченными административными штрафами на сумму около 3 млн тенге.

Рассказывая об этом ОПМ, Департамент государственных доходов Алматы уточнил, что на сегодня задолженность по налогу на транспортные средства у горожан составляет 4,5 млрд тенге.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
