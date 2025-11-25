25 ноября 2025 года глава государства наградил президента Туркменистана орденом "Алтын Қыран", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, во время торжественной церемонии Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую роль Сердара Бердымухамедова как авторитетного государственного деятеля новой формации, прогрессивного и сильного лидера, последовательно укрепляющего государственность, социально-экономический потенциал и международные позиции Туркменистана.

"Вы уверенно продолжаете стратегический, ориентированный в будущее курс национального лидера туркменского народа, Аркадага, глубокоуважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова. Туркменистан под вашим созидательным руководством демонстрирует впечатляющую динамику экономического развития. В вашей стране идет активная модернизация промышленности, транспортной инфраструктуры. Проводится большая работа по укреплению энергетического потенциала и технологической трансформации. Благодаря вашим дальновидным инициативам в братском Туркменистане планомерно реализуются масштабные социальные проекты, поступательно развивается научно-образовательная сфера, неуклонно повышается благосостояние граждан. Все эти достижения вызывают искреннее уважение и заслуживают самой высокой оценки", – сказал президент.

Отдельно глава государства остановился на усилиях руководства Туркменистана по повышению международного авторитета и укреплению статуса Ашхабада как центра дипломатии, мира и стабильности.

По словам Касым-Жомарта Токаева, ярким подтверждением ответственной и активной позиции страны стала поддержанная Генеральной Ассамблеей ООН инициатива Туркменистана об объявлении 2025 года Международным годом мира и доверия.

Президент отметил личный вклад Сердара Бердымухамедова в укрепление дружбы, взаимопонимания и стратегического партнерства между братскими странами.

"Уверен, у казахско-туркменских отношений большое будущее. Наглядным подтверждением этого стали итоги сегодняшних переговоров. Нет сомнений в том, что успешная реализация достигнутых договоренностей придаст мощный импульс нашему многоплановому партнерству, откроет новую страницу в летописи казахско-туркменских отношений", – считает Касым-Жомарт Токаев.

Сердар Бердымухамедов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и весь братский народ Казахстана за вручение ему высшей государственной награды – ордена "Алтын Қыран".

"Рассматриваю этот факт как знак высокого уважения к народу Туркменистана, свидетельство крепкой дружбы и добрососедства, объединяющих наши народы на протяжении многих веков. Наше тесное и результативное взаимодействие на международной арене наглядно демонстрирует высокий уровень взаимопонимания, солидарности и взаимной поддержки в решении важных вопросов, стоящих сегодня в региональной и глобальной повестке дня", – сказал президент Туркменистана.

Орден "Алтын Қыран" – знак высшей степени отличия Республики Казахстан. Этим орденом награждаются граждане за исключительные государственные заслуги перед Республикой Казахстан.

Ранее во время переговоров в расширенном составе президенты Казахстана и Туркменистана обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества.