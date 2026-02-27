Токаев наградил президента Сербии орденом "Алтын Қыран"

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 27 февраля 2026 года, наградил президента Сербии орденом "Алтын Қыран", сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, в своем выступлении на церемонии награждения Касым-Жомарт Токаев назвал Александра Вучича видным государственным деятелем и истинным лидером, который, опираясь на поддержку народа, уверенно ведет свою страну по пути прогресса.

"Благодаря вашей взвешенной политике Сербия добилась значительных успехов в развитии и упрочила свой авторитет на международной арене. Верю, что под вашим мудрым руководством страна продолжит покорять новые вершины. Сербия – надежный партнер Казахстана на Балканском полуострове. Отношения наших государств основаны на взаимной поддержке, понимании и нерушимой дружбе. Продолжается активный политический диалог на всех уровнях. Набирает обороты сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Расширяется взаимодействие в рамках многосторонних структур. В нынешнее нестабильное время крайне важно активизировать двустороннее партнерство. Поэтому мы заинтересованы в сохранении набранных темпов и углублении связей в различных отраслях. Для этого имеется весь необходимый потенциал. Яркое тому подтверждение – прошедшие в духе взаимного доверия и дружбы содержательные переговоры. Уверен, что достигнутые сегодня договоренности выведут наше стратегическое партнерство на качественно новый уровень. Мы всегда готовы к совместным действиям в этом направлении", – заявил президент Казахстана.

Далее за значительный вклад в упрочение связей между двумя странами Касым-Жомарт Токаев вручил Александру Вучичу высшую государственную награду Казахстана – орден "Алтын Қыран".

"Это символ огромной благодарности и особого уважения казахского народа вам и народу Сербии. Искренне поздравляю вас! Убежден, данная награда послужит дальнейшему развитию отношений между нашими странами. Пусть крепнут узы дружбы между нашими народами!" Касым-Жомарт Токаев

"Алтын Қыран" – знак высшей степени отличия Казахстана. Этим орденом награждаются граждане за исключительные государственные заслуги перед РК. Кандидатуры для награждения определяются президентом страны.

Президент Сербии подчеркнул, что для него большая честь получить эту награду, которую он считает свидетельством дружбы между народами и залогом дальнейшего укрепления двусторонних отношений в будущем.

Фото: akorda.kz

"Принимая орден "Алтын Қыран", я испытываю чувство гордости и высокой ответственности за дальнейшее упрочение наших отношений и совместную работу по обеспечению мира и стабильности. Пусть дружба между Сербией и Казахстаном крепнет во благо будущих поколений", – заявил Александр Вучич.

Вучич прилетел в Астану 26 февраля 2026 года. В столичном аэропорту его встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

