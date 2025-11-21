#АЭС в Казахстане
Политика

Президент Казахстана вручил Пашиняну высшую награду страны

Токаев, Пашинян, награждение, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 13:38 Фото: akorda.kz
Сегодня, 21 ноября 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил премьер-министра Армении Никола Пашиняна орденом "Алтын Қыран", сообщает Zakon.kz.

На церемонии награждения Касым-Жомарт Токаев отметил, что считает Никола Пашиняна подлинным общенациональным лидером Армении, сумевшим вдохнуть новую энергию в развитие своей страны, придать мощный импульс преобразованиям во всех сферах государственного строительства.

"Под вашим дальновидным руководством Армения уверенно встала на путь устойчивого прогресса, упрочила позиции на международной арене, показала пример продуманной, ответственной политики, будь это внутренняя или внешняя политика. В сложнейшей геополитической ситуации вы проявили такое ценное качество, как умение принимать нестандартные волевые решения, которые, несомненно, принесут пользу всему армянскому народу. Вне всякого сомнения, это говорит о том, что дружественная, братская Армения выбрала путь мирного, устойчивого развития, в чем ваша историческая заслуга. Особо хотелось бы отметить вашу весомую роль в продвижении мирного процесса между Арменией и Азербайджаном и подписании соответствующего итогового документа в Вашингтоне", – сказал президент Казахстана.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что сегодня казахско-армянские межгосударственные отношения выходят на уровень стратегического партнерства.

"В значительной степени этому способствовало ваше активное участие в развитии многогранного сотрудничества между нашими странами. В знак признания вашей исключительной роли и выдающегося вклада в развитие казахско-армянских отношений мною принято решение вручить сегодня вам высшую государственную награду Казахстана – орден "Алтын Қыран". Уверен, это событие станет еще одним ярким символом нерушимого братства, взаимного доверия и общей устремленности в будущее наших народов".Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Далее Никол Пашинян выразил благодарность Токаеву и всему казахскому народу за присуждение ему высшей государственной награды Казахстана и подчеркнул, что воспринимает эту награду как знак особого уважения к армянскому народу.

"Для меня большая честь – быть удостоенным высшей награды братской Республики Казахстан и получить ее лично от вас. Вы являетесь очень опытным политиком, государственным деятелем, дипломатом, и ваша оценка многого стоит. Уверен, что эта награда послужит дальнейшему развитию не только двусторонних отношений, но и всего нашего большого региона".Никол Пашинян

Орден Золотого орла (Алтын Қыран ордені) – знак высшей степени отличия Казахстана. Этим орденом награждаются граждане за исключительные государственные заслуги перед РК. Кандидатуры для награждения орденом "Алтын Кыран" определяются президентом Казахстана.

Пашинян: Казахстан – очень хороший пример для нашей страны

Пашинян прибыл с официальным визитом в Астану 20 ноября 2025 года. В аэропорту его встретил премьер-министр Олжас Бектенов.

Утром 21 ноября Пашинян в Instagram опубликовал видео на фоне заснеженной Астаны, показав фирменное сердечко.

Также мы рассказывали, что во время переговоров Токаев высказался о значении первого визита Пашиняна в Казахстан.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
