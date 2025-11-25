#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
519.98
600.06
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
519.98
600.06
6.6
События

Мобильная эколаборатория позволит горожанам в режиме реального времени видеть состояние атмосферного воздуха

лаборатория, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 17:29 Фото: пресс-центр ВКО
С сегодняшнего дня в областном центре с помощью современной техники смогут проводить мониторинг качества воздуха и выявлять превышения по 11 опасным веществам. Анализ и мониторинг экологи смогут вести в передвижной экологической лаборатории, которая прибыла в Усть-Каменогорск.

Теперь специалисты смогут осуществлять замеры в разных локациях города – не только в районе крупных промышленных предприятий – и сразу получать данные о качестве воздуха.

Фото: пресс-центр ВКО

Раньше экологам приходилось вручную использовать аппараты, которые не всегда могли определить ряд веществ.

"Определять, прежде всего, степень загрязнения, когда мы говорим, что в период НМУ должны снижать на 20% выбросы. Кроме того, если мы говорим о крупных наших промышленных предприятиях, таких как УМЗ, "Казцинк", ТМК, ТЭЦ, – у них менеджмент экологически выстроен, но у нас есть еще целый пул предприятий, которые вообще не вошли в экологический мониторинг и контроль. Поэтому мы их будем выявлять. Потому что мы живем в этом городе и дышим этим воздухом", – отметила председатель "Өскемен тынысы" Елена Березинская-Абилова.

Фото: пресс-центр ВКО

Лаборатория исследует воздух по всем характерным для Усть-Каменогорска компонентам: диоксид серы, сероводород, оксид азота, оксид углерода, хлороводород, аммиак и другие.

"В дни штиля этот комплекс сможет давать реальные данные на том или ином участке города. По результатам полученных данных будут приняты соответствующие меры, направленные в первую очередь на улучшение экологической обстановки", – пояснил аким ВКО Нурымбет Сактаганов.

Фото: пресс-центр ВКО

Фото: пресс-центр ВКО

Следует отметить, что выезжать на замеры специалисты Департамента экологии будут вместе с представителями "Өскемен тынысы". Все результаты горожане смогут отслеживать в режиме реального времени.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Метель и снегопад надвигаются на Казахстан 26 ноября
18:49, Сегодня
Метель и снегопад надвигаются на Казахстан 26 ноября
Касым-Жомарт Токаев вручил Геннадию Головкину орден "Барыс" первой степени
17:20, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев вручил Геннадию Головкину орден "Барыс" первой степени
Маулен Ашимбаев: Развитие регионов – приоритет политики президента страны
16:47, Сегодня
Маулен Ашимбаев: Развитие регионов – приоритет политики президента страны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: