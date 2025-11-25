Мобильная эколаборатория позволит горожанам в режиме реального времени видеть состояние атмосферного воздуха

С сегодняшнего дня в областном центре с помощью современной техники смогут проводить мониторинг качества воздуха и выявлять превышения по 11 опасным веществам. Анализ и мониторинг экологи смогут вести в передвижной экологической лаборатории, которая прибыла в Усть-Каменогорск.

Теперь специалисты смогут осуществлять замеры в разных локациях города – не только в районе крупных промышленных предприятий – и сразу получать данные о качестве воздуха.

Фото: пресс-центр ВКО

Раньше экологам приходилось вручную использовать аппараты, которые не всегда могли определить ряд веществ.

"Определять, прежде всего, степень загрязнения, когда мы говорим, что в период НМУ должны снижать на 20% выбросы. Кроме того, если мы говорим о крупных наших промышленных предприятиях, таких как УМЗ, "Казцинк", ТМК, ТЭЦ, – у них менеджмент экологически выстроен, но у нас есть еще целый пул предприятий, которые вообще не вошли в экологический мониторинг и контроль. Поэтому мы их будем выявлять. Потому что мы живем в этом городе и дышим этим воздухом", – отметила председатель "Өскемен тынысы" Елена Березинская-Абилова.

Лаборатория исследует воздух по всем характерным для Усть-Каменогорска компонентам: диоксид серы, сероводород, оксид азота, оксид углерода, хлороводород, аммиак и другие.

"В дни штиля этот комплекс сможет давать реальные данные на том или ином участке города. По результатам полученных данных будут приняты соответствующие меры, направленные в первую очередь на улучшение экологической обстановки", – пояснил аким ВКО Нурымбет Сактаганов.

Следует отметить, что выезжать на замеры специалисты Департамента экологии будут вместе с представителями "Өскемен тынысы". Все результаты горожане смогут отслеживать в режиме реального времени.