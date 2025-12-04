Объявлен главный цвет 2026 года
Цветом 2026 года по версии Pantone назван "облачный танцор" – нейтральный белый. Эксперты считают, что оттенок Cloud Dancer символизирует чувство спокойствия, сообщает Zakon.kz.
По словам исполнительного директора института Pantone Color Institute Литрис Айсман, подразделения, которые занимаются прогнозами и исследованиями в сфере цвета, этот цвет "ассоциируют с новым началом и символизируют желание начать все заново".
"Нейтральный белый, приносящий спокойствие, ясность и творческое дыхание в шумный мир", – говорится в сообщении Pantone в X.
Ключевой особенностью оттенка стал его совершенный колористический нейтралитет – это нейтральный белый, не уходящий в теплоту и холод.
"Более яркий белый говорил бы о стерильности и изоляции", – добавила вице-президент института Лори Прессман.
Кроме того, цвет обозначает коллективное стремление к спокойствию в условиях стремительно меняющегося мира.
Институт цвета Pantone каждый год называет главный оттенок. Годом ранее фаворитом Pantone стал уютный коричневый "Мокка Мусс", а в 2024-м – "Нежный персик".
