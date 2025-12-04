#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
499.65
582.89
6.47
События

Объявлен главный цвет 2026 года

назван цвет 2026 года, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 22:00 Фото: x/pantone
Цветом 2026 года по версии Pantone назван "облачный танцор" – нейтральный белый. Эксперты считают, что оттенок Cloud Dancer символизирует чувство спокойствия, сообщает Zakon.kz.

По словам исполнительного директора института Pantone Color Institute Литрис Айсман, подразделения, которые занимаются прогнозами и исследованиями в сфере цвета, этот цвет "ассоциируют с новым началом и символизируют желание начать все заново".

"Нейтральный белый, приносящий спокойствие, ясность и творческое дыхание в шумный мир", – говорится в сообщении Pantone в X.

Ключевой особенностью оттенка стал его совершенный колористический нейтралитет – это нейтральный белый, не уходящий в теплоту и холод.

"Более яркий белый говорил бы о стерильности и изоляции", – добавила вице-президент института Лори Прессман.

Кроме того, цвет обозначает коллективное стремление к спокойствию в условиях стремительно меняющегося мира.

Институт цвета Pantone каждый год называет главный оттенок. Годом ранее фаворитом Pantone стал уютный коричневый "Мокка Мусс", а в 2024-м – "Нежный персик".

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
