Снег, метель и гололед: в Астане и 16 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане и 16 областях Казахстана на 5-6 ноября объявили штормовое предупреждение из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в Астане 5 декабря ожидается гололед.

5 декабря ночью на севере, востоке Акмолинской области ожидаются небольшой снег, гололед, низовая метель. Днем на севере, востоке области небольшие осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На западе, севере, востоке области туман. Ветер западный, ночью на севере, востоке области порывы будут достигать 15-20 м/с. В Кокшетау прогнозируется ветер западный, ночью порывы могут достичь 15-20 м/с.

5 декабря в Восточно-Казахстанской области ожидается снег, на севере, востоке области – сильный снег. Низовая метель, гололед. Ветер южный, юго-западный, на севере, востоке области с порывами до 20 м/с.

В Усть-Каменогорске синоптики прогнозируют снег, низовую метель, гололед. Ветер южный, юго-западный, утром и днем порывы 15-18 м/с.

На западе, севере, в центре области Абай – снег. Днем на севере, востоке, в центре области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью на западе, севере, в центре области, днем на севере, востоке, в центре области возможна низовая метель, гололед. На юге области – туман. Ветер юго-западный, западный, на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

В Семее ночью прогнозируются снег, днем осадки – дождь, снег. Низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-18 м/с.

5 декабря на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ночью ожидаются осадки (дождь, снег), днем небольшие осадки (дождь, снег). На севере, востоке, юге области – гололед, низовая метель. На юго-западе области опустится туман. Ветер северо-западный, ночью 15-20 м/с, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, ночью 15-20 м/с.

В Кызылорде 4 декабря во второй половине дня, 5 декабря ночью – гололед.

5-6 декабря в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер юго-западный, в районе Алакольских озер с порывами 15-20 м/с.

5 декабря ночью на востоке области Улытау на дорогах возможна гололедица. На севере, востоке, в центре области и в Жезказгане – туман.

В Карагандинской области и в Караганде на дорогах также образуется гололедица. На севере, востоке, юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-18 м/с.

Ночью в Павлодарской области и Павлодаре прогнозируются осадки – дождь, снег, низовая метель, гололед. Днем на севере, востоке области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области – туман. Ветер западный, на западе, севере, юге области с порывами до 20 м/с.

Кроме того, туман прогнозируют в следующих областях:

5 декабря на севере, востоке Актюбинской области .

. 5 декабря ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области .

. 5 декабря на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области и в Уральске .

и в . 5 декабря на западе, юге, в центре и горных районах Туркестанской области, Туркестане и в Шымкенте .

и в . 5 декабря ночью и утром на севере, западе Атырауской области .

. 5-6 декабря в Жамбылской области и в Таразе ( временами туман). Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, в горных районах области 15-20 м/с.

и в временами туман). Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. 5 декабря на севере, юге, в центре Кызылординской области и Кызылорде (туман, гололед).

и (туман, гололед). 5 декабря на севере, востоке Костанайской области ожидается гололед. На западе, юге, востоке области туман.

Ранее синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую пятницу, 5 декабря 2025 года.