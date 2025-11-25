Сенат разрабатывает законопроект для поддержки индустриального сектора

Маулен Ашимбаев принял участие в работе круглого стола, посвященного вызовам и перспективам в сфере машиностроения. Он назвал уязвимые стороны отрасли и предложил ряд мер по их реабилитации.

Несмотря на лидирующие позиции в машиностроительном комплексе страны, которые Карагандинская область занимает благодаря мощной индустриальной базе и тесной интеграции с металлургической отраслью, по мнению Маулена Ашимбаева, существует и ряд открытых вопросов. В их числе – импортозависимость, дефицит кадров, технические и цифровые пробелы, сообщила пресс-служба Сената.

Фото: пресс-служба Сената Парламента РК

"Сегодня мы наблюдаем, как активно развивается машиностроение в стране. В то же время остается множество проблем в этой сфере. Одна из наиболее важных – это обеспечение доступного финансирования и привлечение инвестиций. Для решения этих и других вопросов Сенатом разработан отдельный законопроект о поддержке машиностроения. В целом отрасль машиностроения в Казахстане обладает значительным потенциалом. Чтобы реализовать его, нужна эффективная совместная работа государственных органов, бизнеса, науки и системы образования. Такое сотрудничество позволит формировать конкурентоспособные производства, повышать локализацию и продвигаться к созданию современной, эффективной и экспортно ориентированной машиностроительной отрасли", – отметил председатель палаты в своем выступлении.

Ознакомились депутаты и с технологией выпускаемой продукции на ряде промышленных предприятий региона.

Фото: пресс-служба Сената Парламента РК

Особое внимание было уделено работе диспетчерско-аналитического центра Qarmet – одного из центральных элементов цифровой трансформации компании. Центр был открыт в 2024 году и сегодня обеспечивает комплексный мониторинг всех угледобывающих объектов Qarmet. С его помощью осуществляется круглосуточное наблюдение за состоянием оборудования и персонала, параметрами добычи и переработки, уровнем промышленной безопасности, а также за работой транспортных и энергетических систем.