#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
509.63
592.34
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
509.63
592.34
6.54
События

Большое здание сносят в Алматы

снос дома в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 15:50 Фото: акимат Алматы
В Алматы по решению суда сносят крупный незаконный объект, сообщает Zakon.kz.

20 января 2026 года в управлении градостроительного контроля города сообщили, что под снос попало четырехэтажное здание по ул. Нусупбекова, 51.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 15:50

Фото: акимат Алматы

"Ранее в отношении собственника принимались административные меры с выдачей предписания на демонтаж объекта, однако требования предписания не были исполнены. 8 мая 2025 года решением Специализированного межрайонного экономического суда Алматы иск управления на снос удовлетворен. После решение суда поступило в Департамент юстиции на исполнение. Снос объекта начат сегодня с участием судебных исполнителей", – сказано в сообщении.

снос дома в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 15:50

Фото: акимат Алматы

19 января сообщалось о сносе в Алматы незаконной пристройки к многоквартирному жилому дому.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Большое незаконное здание в Алматы отправили под снос
11:07, 26 ноября 2025
Большое незаконное здание в Алматы отправили под снос
В предгорье Алматы сносят четырехэтажное здание
15:16, 19 июня 2025
В предгорье Алматы сносят четырехэтажное здание
В центре Алматы сносят двухэтажное здание
16:46, 13 августа 2025
В центре Алматы сносят двухэтажное здание
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: