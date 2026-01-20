Большое здание сносят в Алматы
Фото: акимат Алматы
В Алматы по решению суда сносят крупный незаконный объект, сообщает Zakon.kz.
20 января 2026 года в управлении градостроительного контроля города сообщили, что под снос попало четырехэтажное здание по ул. Нусупбекова, 51.
Фото: акимат Алматы
"Ранее в отношении собственника принимались административные меры с выдачей предписания на демонтаж объекта, однако требования предписания не были исполнены. 8 мая 2025 года решением Специализированного межрайонного экономического суда Алматы иск управления на снос удовлетворен. После решение суда поступило в Департамент юстиции на исполнение. Снос объекта начат сегодня с участием судебных исполнителей", – сказано в сообщении.
Фото: акимат Алматы
19 января сообщалось о сносе в Алматы незаконной пристройки к многоквартирному жилому дому.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript