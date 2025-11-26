#АЭС в Казахстане
События

Региональный директор ЮНИСЕФ отметила позитивные результаты реформ президента Токаева в защите прав детей

госсоветник Ерлан Карин, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 12:56 Фото: akorda.kz
В Алматы состоялась встреча государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина с региональным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по Европе и Центральной Азии Реджиной Де Доминичис, сообщает Zakon.kz.

Ерлан Карин отметил, что вопросы защиты и безопасности детей являются одним из приоритетов государственной политики Казахстана и постоянно находятся в фокусе внимания главы государства.

Госсоветник подчеркнул, что в Казахстане выстроены законодательные и институциональные основы в сфере защиты прав детей.

Принят и реализуется закон об обеспечении прав женщин и безопасности детей, в соответствии с которым введена ответственность за буллинг и ужесточено наказание за все виды насилия. В результате предпринятых мер фиксируется стабильное снижение особо тяжких преступлений в отношении детей на 30%, против половой неприкосновенности несовершеннолетних на – 12,5%.

Также были внесены изменения и дополнения в семь законов по различным аспектам защиты прав детей: по инфраструктуре помощи детям и семьям, жилищному обеспечению, введению мер превенции насилия и суицида. Работа над совершенствованием системы защиты прав детей продолжается.

Принята и реализуется единая программа воспитательной работы "Адал азамат", на стадии согласования с заинтересованными госорганами находится единая комплексная программа "Қазақстан балалары".

Наряду с этим ведется дальнейшее укрепление системы защиты прав ребенка и на региональном уровне: создаются управления по правам ребенка и увеличивается штат органов опеки.

Реджина Де Доминичис высоко оценила действия Казахстана в области защиты прав детей. Она подчеркнула, что Казахстан является примером в сфере защиты прав детей не только для стран региона, но и для ряда европейских государств.

Региональный директор офиса ЮНИСЕФ добавила, что Казахстан достиг значительных результатов по отдельным направлениям программы MICS-2024 (мультииндикаторное кластерное исследование), реализуемой ЮНИСЕФ.

Реджина Де Доминичис дала положительную оценку конкретным механизмам работы по защите прав детей, внедренным в Казахстане, и выразила готовность рекомендовать этот опыт другим странам. По ее словам, позитивные результаты в области защиты детей стали возможны благодаря реформам главы государства в данной сфере.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству и реализации совместных инициатив в интересах будущих поколений.

