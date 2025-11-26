Как в Акмолинской области развивается детский футбол

В Акмолинской области детский футбол переживает заметный подъем. Это видно не только по количеству ребят с мячом во дворах, но и по тому, как меняется сама инфраструктура. Сейчас у детей есть то, чего раньше остро не хватало: доступные поля, просторные манежи и системная работа тренеров.

В регионе продолжается реализация государственного спортивного заказа по программе "Даму Бала", направленного на развитие массового спорта среди детей и подростков. В рамках программы в этом году охвачено 1004 ребенка, занимающихся футболом, и еще 107 детей посещают секции по футзалу.

Занятия проводятся на бесплатной основе, что позволяет вовлечь в спортивную деятельность детей из разных социальных групп и повысить доступность секционных тренировок в районах и населенных пунктах области.

Фото: Управление физической культуры и спорта Акмолинской области

Обучение по направлению "футбол" обеспечивают 22 поставщика услуг, которые прошли соответствующий отбор и работают по утвержденным государственным стандартам спортивной подготовки. Тренировки проходят на базе спортивных школ, футбольных площадок и других оснащенных объектов.

На сегодняшний день в области функционируют 29 спортивных школ, где развиваются 46 видов спорта, среди которых футбол входит в пятерку приоритетных направлений. Футбол развивается в 18 детско-юношеских спортивных школах региона, где тренируются 1670 юных спортсменов. Также при местном футбольном клубе "Окжетпес" функционирует футбольный центр, где более 300 детей ежедневно оттачивают футбольные навыки и делают первые шаги в большом спорте.

"За последние годы вокруг детского футбола выстроена настоящая инфраструктура. На базе областной специализированной школы работают девять тренеров, многие из них сами прошли профессиональный футбол. У ребят есть доступ к нескольким залам с искусственным газоном, универсальному корту площадью почти две тысячи квадратных метров, открытому полю и крытым манежам, где можно заниматься круглый год. Мы не можем позволить, чтобы сезон зависел от погоды. Дети должны тренироваться стабильно, поэтому создаем условия и в залах, и на полях. Покрытие, освещение, безопасность, экипировка – все это сегодня норма", – подчеркнул руководитель Управления физической культуры и спорта Ардак Тулендин.

Развитие идет и за пределами спортшкол. Не так давно в Кокшетау появилась новая мини-площадка по программе FIFA Arena. Это современное поле, рассчитанное именно на детей и подростков.

"Такой объект в шаговой доступности дает шанс тем ребятам, которые еще не дошли до спортивной школы. Иногда все начинается с простой игры во дворе, но именно она приводит потом в секцию", – считают в Управлении спорта.

Фото: Управление физической культуры и спорта Акмолинской области

Кроме того, в Зерендинском, Шортандинском, Целиноградском и Ерейментауском районах за счет частных средств возведены четыре футбольных поля. В этом году в Акмолинской области значительно расширена спортивная инфраструктура: в селах шести районов, а также в городах Степногорск, Косшы и Кокшетау установлены 36 современных футбольных площадок. Новые объекты полностью готовы к использованию и уже открыты для детей и молодежи, создавая комфортные условия для занятий спортом и проведения массовых тренировок. Регион также активно поддерживает турниры и детские лиги. Ежегодно проводится областная школьная лига по футболу по трем возрастам с охватом более 2000 детей. Международный мини-футбольный турнир собрал команды из Казахстана, России и Кыргызстана.

"Для детей важно не только тренироваться, но и играть. Настоящий азарт, эмоции, первые победы, первые поражения. Такие турниры делают их увереннее и учат работать в команде. Даже если ребенку десять лет, он уже чувствует вкус настоящего футбола", – отмечает спикер.

Сегодня в Акмолинской области, по данным спортивных организаций, занимаются футболом более двух тысяч юных спортсменов. Это огромная база для будущих команд, академий и сборных.

"Наша задача – увидеть талант и помочь ему. Но не менее важно поддерживать тех, кто пришел просто ради движения и здоровья. Футбол должен быть доступным для всех. И я рад, что мы к этому идем не словами, а делом", – говорит Ардак Тулендин.

Он уверен, что через несколько лет регион покажет совершенно иной уровень подготовки юных игроков. И дело не только в полях и тренажерах, а в атмосфере, которую создают тренеры, родители и сами дети.