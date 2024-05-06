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В детском саду Акмолинской области во время тихого часа умер ребенок

В детском саду Акмолинской области во время тихого часа ребенок умер, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 19:53 Фото: Zakon.kz
В одном из детских садиков Бурабайского района Акмолинской области скончался ребенок, передает Zakon.kz.

В соцсетях появилась информация, что это девочка 2017 года рождения. Она скончалась во время тихого часа.

В ДП области на запрос корреспондента Zakon.kz подтвердили информацию и сообщили, что по факту смерти малолетнего ребенка в одном из детских садиков Бурабайского района возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства выясняются".

Ранее стало известно, что в Боровом насмерть разбился на велосипеде подросток.

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