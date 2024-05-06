В детском саду Акмолинской области во время тихого часа умер ребенок
Фото: Zakon.kz
В одном из детских садиков Бурабайского района Акмолинской области скончался ребенок, передает Zakon.kz.
В
соцсетях появилась информация, что это девочка 2017
года рождения. Она скончалась во время тихого часа.
В ДП области на запрос
корреспондента Zakon.kz подтвердили информацию и сообщили, что по
факту смерти малолетнего ребенка в одном из детских садиков Бурабайского района
возбуждено уголовное дело.
"В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства выясняются".
Ранее стало известно, что в Боровом насмерть разбился на велосипеде подросток.
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