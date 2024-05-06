В детском саду Акмолинской области во время тихого часа умер ребенок

В одном из детских садиков Бурабайского района Акмолинской области скончался ребенок, передает Zakon.kz.

В соцсетях появилась информация, что это девочка 2017 года рождения. Она скончалась во время тихого часа.



В ДП области на запрос корреспондента Zakon.kz подтвердили информацию и сообщили, что по факту смерти малолетнего ребенка в одном из детских садиков Бурабайского района возбуждено уголовное дело.



"В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства выясняются".

Ранее стало известно, что в Боровом насмерть разбился на велосипеде подросток.