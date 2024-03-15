Более 1000 путевок в детские лагеря получили сельские школьники Акмолинской области

Торжественное мероприятие по вручению сертификатов на летний отдых детей в рамках Дня "Қайырымдылық" празднования Наурыз прошло сегодня в сельских школах Акмолинской области, передает Управление внутренней политики со ссылкой на пресс-службу Управления образования.

Ранее в летний период 2023 года реализован благотворительный проект "QH Жаздық жолдама", утвержденный решением Попечительского совета. В ДОЦ "Сункар" получили возможность отдохнуть 640 учащихся 5-8 классов сельских школ области.



"По линии общественного фонда "Қазақстан халқына", корпоративного фонда развития социальных проектов по линии образования "Samruk-Kazyna Trust" запустил социальный марафон добра с выделением путевок в детские оздоровительные лагеря. Сегодня директорам сельских школ вручили сертификаты с количеством мест на летний отдых в рамках Благотворительного проекта Фонда "Қазақстан халқына" "QH Жаздық жолдама-2024", – рассказали специалисты областного управления образования.

В этом году Акмолинской области выделили 1005 путевок "Жаздық жолдама" для школьников 5-8 классов сельской местности.

В общеобразовательной школе с. Шагалалы сертификаты директору школы Жанибеку Нуршарип вручила представитель акимата сельского округа Алма Мусина.

"Сегодня в школе проводятся большие мероприятия, посвященные дню милосердия и благотворительности "Қайырымдылық". Одно из них – вручение путевок от ОФ "Қазақстан халқына" детям", – сказал директор школы Жанибек Нуршарип.

От имени детей ученица 6 "а" класса Айым Антайбек выразила огромную благодарность главе государства и ОФ "Қазақстан халқына".

В целом, в соответствии с утвержденным проектом Попечительским советом Фонда в 2024 году планируется организовать отдых 20 000 школьников по республике.

К слову, сегодняшний день посвящен теме продвижения благотворительности, милосердия и добрососедства.