Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Более 1000 путевок в детские лагеря получили сельские школьники Акмолинской области

Более 1000 путевок в детские лагеря получили сельские школьники Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 16:04 Фото: управление образования Акмолинской области
Торжественное мероприятие по вручению сертификатов на летний отдых детей в рамках Дня "Қайырымдылық" празднования Наурыз прошло сегодня в сельских школах Акмолинской области, передает Управление внутренней политики со ссылкой на пресс-службу Управления образования.

Ранее в летний период 2023 года реализован благотворительный проект "QH Жаздық жолдама", утвержденный решением Попечительского совета. В ДОЦ "Сункар" получили возможность отдохнуть 640 учащихся 5-8 классов сельских школ области.

"По линии общественного фонда "Қазақстан халқына", корпоративного фонда развития социальных проектов по линии образования "Samruk-Kazyna Trust" запустил социальный марафон добра с выделением путевок в детские оздоровительные лагеря. Сегодня директорам сельских школ вручили сертификаты с количеством мест на летний отдых в рамках Благотворительного проекта Фонда "Қазақстан халқына" "QH Жаздық жолдама-2024", – рассказали специалисты областного управления образования.

В этом году Акмолинской области выделили 1005 путевок "Жаздық жолдама" для школьников 5-8 классов сельской местности.

В общеобразовательной школе с. Шагалалы сертификаты директору школы Жанибеку Нуршарип вручила представитель акимата сельского округа Алма Мусина.

"Сегодня в школе проводятся большие мероприятия, посвященные дню милосердия и благотворительности "Қайырымдылық". Одно из них – вручение путевок от ОФ "Қазақстан халқына" детям", – сказал директор школы Жанибек Нуршарип.

От имени детей ученица 6 "а" класса Айым Антайбек выразила огромную благодарность главе государства и ОФ "Қазақстан халқына".

В целом, в соответствии с утвержденным проектом Попечительским советом Фонда в 2024 году планируется организовать отдых 20 000 школьников по республике.

К слову, сегодняшний день посвящен теме продвижения благотворительности, милосердия и добрососедства.

Читайте также

Марафон добрых дел: 1000 продуктовых корзин раздали жителям столицы
Марафон добрых дел: 1000 продуктовых корзин раздали жителям столицы
Ордену &quot;Айбын&quot; присвоят имена трех казахстанских воинов
Ордену "Айбын" присвоят имена трех казахстанских воинов
Из Чехии экстрадировали подозреваемого в обмане казахстанца на 19 млн тенге
Чехия выдала Казахстану подозреваемого в мошенничестве на 19 млн тенге
Айсулу Омарова
Акмолинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Алматы
Крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Алматы
Казахстанцам &quot;выплатят&quot; компенсацию за НДС
Казахстанцам "выплатят" компенсацию за НДС
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Названы основные нарушения ПДД, которые фиксируют камеры "Сергек"
Названы основные нарушения ПДД, которые фиксируют камеры "Сергек"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: