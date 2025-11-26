#АЭС в Казахстане
События

Алматы защищает горы и формирует город будущего: Шаханов представил ключевые изменения Генплана

изменение генплана Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 19:41 Фото: пресс-служба акимата города Алматы
На брифинге Региональной службы коммуникаций заместитель акима города Бейбут Шаханов представил обновленную градостроительную концепцию, ориентированную на экологическую безопасность, устойчивое развитие и сохранение уникального природного ландшафта, сообщает Zakon.kz.

Одним из ключевых решений стала корректировка Генплана с введением полного запрета на строительство многоквартирных жилых домов и точечную застройку в верхней части города. Исключение составляют лишь объекты социальной инфраструктуры и туристического кластера.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

"Обновленный Генплан предусматривает формирование единой многоуровневой транспортной системы с акцентом на развитие скоростного и среднескоростного транспорта. Метро станет основным высокоскоростным каркасом города, ЛРТ – среднескоростной сетью для связности районов. Планируется интеграция метро, ЛРТ, железнодорожных узлов и аэропорта, а также увязка транспортной структуры с БАКАД и агломерацией. Ключевыми элементами транспортного каркаса станут транспортно-пересадочные узлы "Восточный", "Западный" и "Северный", которые будут формировать новые деловые кластеры", – подчеркнул Шаханов.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Особое внимание уделяется развитию зеленого каркаса города. При существующих 1215 га рекреационных зон Алматы не достигает норматива в 2315 гектаров и испытывает дефицит более чем в тысячу гектаров, особенно в юго-западных и западных районах. До 2030 года планируется полностью ликвидировать дефицит, а к 2040 году – сформировать профицит зеленых территорий более чем на 500 гектаров. Параллельно город будет поэтапно выносить промышленные предприятия в индустриальные зоны.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

"Корректировка Генплана закрепляет переход Алматы к полицентричной модели развития, что позволит снизить маятниковую миграцию и сформировать новые точки притяжения в разных частях города. Все предложения и выводы включены в проект корректировки Генерального плана, который будет вынесен на общественные слушания 24 декабря 2025 года. Корректировка Генплана – это стратегический шаг, отражающий динамику развития города и его новые вызовы. Мы создаем безопасный, экологичный и удобный мегаполис, где каждый район будет самодостаточным", – резюмировал Бейбут Шаханов.
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Бейбут Шаханов назначен руководителем аппарата акима Алматы
14:40, 24 мая 2023
Бейбут Шаханов назначен руководителем аппарата акима Алматы
К концу 2025 года дефицит ученических мест в Алматы снизится в шесть раз
16:59, 22 октября 2025
К концу 2025 года дефицит ученических мест в Алматы снизится в шесть раз
Бейбут Шаханов назначен заместителем акима Алматы
16:30, 15 апреля 2024
Бейбут Шаханов назначен заместителем акима Алматы
