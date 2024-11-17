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Штормовое предупреждение объявили на понедельник в 13 областях Казахстана

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 19:02 Фото: pixabay
В 13 областях Казахстана на 18 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Абайской области ожидается ветер юго-восточный, в Жарминском районе 15-20 м/с.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на горных перевалах области порывы 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман, ночью на западе, юге, в центре области – гололед. В Кызылорде временами ожидается туман.

Ночью и утром на западе Акмолинской области ожидается туман.

Ночью и утром на юге Костанайской области ожидается туман.

На севере, в центре Мангистауской области ожидается туман.

Ночью и утром на юге Карагандинской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, востоке, в центре Улытауской области ожидается туман. В Жезказгане ночью и утром – туман.

На севере, западе, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау временами ожидается туман.

На севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром – туман.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Актюбинской области ожидается туман.

Ранее сообщалось, какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 18 по 20 ноября.

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