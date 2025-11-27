Почему в Алматы стоит смог: официальное объяснение акимата

В Управлении экологии и окружающей среды Алматы сегодня, 27 ноября 2025 года, выступили с заявлением о том, что оценка состояния атмосферного воздуха в городе проводится исключительно по данным постов наблюдений РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что в городе установлены 16 стационарных постов наблюдения, по информации с которых формируются показатели качества воздуха в соответствии с действующими гигиеническими нормативами.

При этом данные, распространяемые различными частными и некалиброванными источниками, не являются официальными. Используемые ими датчики не имеют действующих сертификатов, не прошли поверку и не включены в государственный реестр средств измерений, поэтому сведения, полученные с таких устройств, не могут применяться в качестве достоверных.

Так, по данным "Казгидромета", за 24-25 ноября 2025 года высоких (свыше 10 ПДК) и экстремально высоких уровней (свыше 50 ПДК) загрязнения не зафиксировано.

На отдельных постах наблюдались разовые превышения по ряду веществ в пределах 1,0-2,1 ПДК.

Специалисты подчеркивают, что наблюдаемые в настоящее время смоговые явления связаны как с неблагоприятными метеорологическими явлениями, так и с антропогенной деятельностью.

К таким неблагоприятным условиям относится инверсия, представляющая собой задерживающий слой теплого воздуха, который препятствует рассеиванию примесей по вертикали.

"В условиях безветрия, более высокой температуры воздуха в ноябре, чем в среднем за многолетний период наблюдений, отсутствия осадков и активного отопительного сезона происходит накопление загрязняющих веществ в воздушном бассейне. Источниками выбросов являются частный сектор, промышленные объекты и порядка миллиона автомобилей, эксплуатируемых на территории города". Пресс-служба акимата Алматы

Сегодня основным загрязнителем воздушного бассейна Алматы является автомобильный транспорт (до 60% выбросов в атмосферу, остальное приходится на промышленные предприятия, частный сектор и бани, использующие твердое топливо), что требует необходимости принятия конкретных мер по снижению его влияния на экологию города.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды на ближайшие три дня по крупнейшим городам Казахстана. Так, с 28 по 30 ноября 2025 года в Астане похолодает до -9°С. В Шымкенте и Алматы минусовая температура ожидается лишь по ночам.