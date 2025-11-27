Более 100 меморандумов о стабилизации цен заключили в Шымкенте

Сегодня, 27 ноября, в Шымкенте между акиматом города и субъектами предпринимательства были заключены меморандумы о взаимном сотрудничестве, сообщает Zakon.kz.

Соглашения направлены на стабилизацию цен на социально значимые продовольственные товары и сдерживание инфляции.

Фото: акимат Шымкента

К инициативе присоединились крупные торговые сети "Грамад", "F-Mart", ведущие продовольственные рынки города и производители основных товаров – муки, мяса, молока, яиц, хлебобулочной продукции. Участие приняли и оптовые поставщики.

По словам первого заместителя акима города Айдына Каримова, подписание меморандумов – это не разовая мера, а продолжение системной работы, которую проводит акимат совместно с предпринимательским сообществом.

"Бизнес показывает высокую социальную ответственность, и сегодня мы еще раз подтвердили готовность действовать слаженно. Наша общая задача – обеспечить горожанам стабильные цены, прозрачность рынка и доступность основных продуктов. Такие договоренности дают реальный эффект и позволяют своевременно реагировать на любые колебания на продовольственном рынке", – сказал А. Каримов.

Отметим, меморандумы подписали более 100 субъектов предпринимательства. Стороны договорились работать над сокращением посреднических звеньев, не допускать необоснованного роста цен и совместно продвигать инициативы, способствующие снижению инфляции.

Этот шаг стал частью системной работы по обеспечению продовольственной безопасности и укреплению социального благополучия жителей Шымкента.

Следует подчеркнуть, акимат города ежедневно проводит мониторинг цен и совместно с предпринимателями держит ситуацию на постоянном контроле.