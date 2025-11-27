#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.68
600.27
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.68
600.27
6.58
События

Более 100 меморандумов о стабилизации цен заключили в Шымкенте

Шымкент , фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 19:25 Фото: акимат Шымкента
Сегодня, 27 ноября, в Шымкенте между акиматом города и субъектами предпринимательства были заключены меморандумы о взаимном сотрудничестве, сообщает Zakon.kz.

Соглашения направлены на стабилизацию цен на социально значимые продовольственные товары и сдерживание инфляции.

Фото: акимат Шымкента

К инициативе присоединились крупные торговые сети "Грамад", "F-Mart", ведущие продовольственные рынки города и производители основных товаров – муки, мяса, молока, яиц, хлебобулочной продукции. Участие приняли и оптовые поставщики.

Фото: акимат Шымкента

По словам первого заместителя акима города Айдына Каримова, подписание меморандумов – это не разовая мера, а продолжение системной работы, которую проводит акимат совместно с предпринимательским сообществом.

Фото: акимат Шымкента

"Бизнес показывает высокую социальную ответственность, и сегодня мы еще раз подтвердили готовность действовать слаженно. Наша общая задача – обеспечить горожанам стабильные цены, прозрачность рынка и доступность основных продуктов. Такие договоренности дают реальный эффект и позволяют своевременно реагировать на любые колебания на продовольственном рынке", – сказал А. Каримов.

Фото: акимат Шымкента

Отметим, меморандумы подписали более 100 субъектов предпринимательства. Стороны договорились работать над сокращением посреднических звеньев, не допускать необоснованного роста цен и совместно продвигать инициативы, способствующие снижению инфляции.

Этот шаг стал частью системной работы по обеспечению продовольственной безопасности и укреплению социального благополучия жителей Шымкента.

Следует подчеркнуть, акимат города ежедневно проводит мониторинг цен и совместно с предпринимателями держит ситуацию на постоянном контроле.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Больше выпускников военных кафедр намерены призывать в армию Казахстана
20:23, Сегодня
Больше выпускников военных кафедр намерены призывать в армию Казахстана
Самый большой тепличный комплекс в Казахстане будет реализован в Шымкенте
21:46, 18 ноября 2023
Самый большой тепличный комплекс в Казахстане будет реализован в Шымкенте
АО "АрселорМиттал Темиртау" и волонтеры ОО "Шанырак" заключили меморандум
17:05, 29 июня 2023
АО "АрселорМиттал Темиртау" и волонтеры ОО "Шанырак" заключили меморандум
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: