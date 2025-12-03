Шымкент: акимат и медорганизации заключили меморандумы по сдерживанию цен

Сегодня в Шымкенте сделан важный шаг по обеспечению стабильности цен на медицинские услуги, снижению инфляции и повышению доступности здравоохранения для жителей города.

Акимат совместно с ведущими медицинскими и фармацевтическими организациями подписал ряд меморандумов, направленных на стабилизацию цен и сдерживание инфляционных процессов.

Основная цель инициативы – снизить стоимость платных медицинских услуг, лекарственных средств и медицинских изделий, обеспечить прозрачность ценообразования и повысить доступность медицинской помощи для населения.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

К реализации соглашений присоединились ТОО "Лечебный центр "№14", ТОО "Медицинский центр "Ай-Нуры", ТОО "КАМЕЯ Pharm Group", ТОО "Otau Med", ТОО "Медицинский центр "Атамекен", ТОО "ЗЕРДЕ-ФАРМА", ТОО "МУРАТ-ФАРМ" и ТОО "Научно-производственное объединение "ЗЕРДЕ".

По словам первого заместителя акима города Айдына Каримова, эти шаги направлены на повышение прозрачности работы медицинских организаций и укрепление доверия граждан.

"Подписание меморандумов напрямую способствует повышению доступности медицинских услуг и лекарств для жителей города. Достигнутые договоренности являются важной частью общей работы по снижению инфляционного давления", – отметил Айдын Каримов.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Следует подчеркнуть, что взаимные обязательства сторон помогут не только поддерживать ценовую дисциплину и качество услуг, но и развивать честную конкуренцию среди медицинских организаций, обеспечивая защиту интересов граждан.

Первый заместитель акима города также подчеркнул, что годовой уровень инфляции в Шымкенте в ноябре 2025 года составил 11,8 %, что ниже среднего показателя по республике – 12,4%. Среди регионов мегаполис занимает 17-е место и относится к регионам с относительно низкой инфляцией.

"Месячная инфляция по сравнению с октябрем составила 0,1%, что подтверждает стабилизацию цен на продукты питания, непродовольственные товары и платные услуги. Акимат города продолжит работу в этом направлении, уделяя особое внимание прозрачности и соблюдению ценовой дисциплины в столь важных для общества сферах", – сказал А. Каримов.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Напомним, на прошлой неделе акимат города подписал меморандумы с более 100 субъектами предпринимательства.

Соглашения направлены на стабилизацию цен на социально значимые продовольственные товары и сдерживание инфляции.

Этот шаг стал частью системной работы по обеспечению продовольственной безопасности и укреплению социального благополучия жителей Шымкента.