#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
508.2
589.82
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
508.2
589.82
6.54
Экономика и бизнес

Шымкент: акимат и медорганизации заключили меморандумы по сдерживанию цен

Меморандум по сдерживанию цен, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 12:55 Фото: пресс-служба акима города Шымкент
Сегодня в Шымкенте сделан важный шаг по обеспечению стабильности цен на медицинские услуги, снижению инфляции и повышению доступности здравоохранения для жителей города.

Акимат совместно с ведущими медицинскими и фармацевтическими организациями подписал ряд меморандумов, направленных на стабилизацию цен и сдерживание инфляционных процессов.

Основная цель инициативы – снизить стоимость платных медицинских услуг, лекарственных средств и медицинских изделий, обеспечить прозрачность ценообразования и повысить доступность медицинской помощи для населения.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

К реализации соглашений присоединились ТОО "Лечебный центр "№14", ТОО "Медицинский центр "Ай-Нуры", ТОО "КАМЕЯ Pharm Group", ТОО "Otau Med", ТОО "Медицинский центр "Атамекен", ТОО "ЗЕРДЕ-ФАРМА", ТОО "МУРАТ-ФАРМ" и ТОО "Научно-производственное объединение "ЗЕРДЕ".

По словам первого заместителя акима города Айдына Каримова, эти шаги направлены на повышение прозрачности работы медицинских организаций и укрепление доверия граждан.

"Подписание меморандумов напрямую способствует повышению доступности медицинских услуг и лекарств для жителей города. Достигнутые договоренности являются важной частью общей работы по снижению инфляционного давления", – отметил Айдын Каримов.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Следует подчеркнуть, что взаимные обязательства сторон помогут не только поддерживать ценовую дисциплину и качество услуг, но и развивать честную конкуренцию среди медицинских организаций, обеспечивая защиту интересов граждан.

Первый заместитель акима города также подчеркнул, что годовой уровень инфляции в Шымкенте в ноябре 2025 года составил 11,8 %, что ниже среднего показателя по республике – 12,4%. Среди регионов мегаполис занимает 17-е место и относится к регионам с относительно низкой инфляцией.

"Месячная инфляция по сравнению с октябрем составила 0,1%, что подтверждает стабилизацию цен на продукты питания, непродовольственные товары и платные услуги. Акимат города продолжит работу в этом направлении, уделяя особое внимание прозрачности и соблюдению ценовой дисциплины в столь важных для общества сферах", – сказал А. Каримов.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Напомним, на прошлой неделе акимат города подписал меморандумы с более 100 субъектами предпринимательства.

Соглашения направлены на стабилизацию цен на социально значимые продовольственные товары и сдерживание инфляции.

Этот шаг стал частью системной работы по обеспечению продовольственной безопасности и укреплению социального благополучия жителей Шымкента.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Более 100 меморандумов о стабилизации цен заключили в Шымкенте
19:25, 27 ноября 2025
Более 100 меморандумов о стабилизации цен заключили в Шымкенте
Депутаты Мажилиса дали онлайн-старт газификации сразу трех населенных пунктов в Туркестанской области
16:56, 26 февраля 2025
Депутаты Мажилиса дали онлайн-старт газификации сразу трех населенных пунктов в Туркестанской области
В Казахстане пересматривают цены на медикаменты
16:06, 23 мая 2025
В Казахстане пересматривают цены на медикаменты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: