Самый большой тепличный комплекс в Казахстане будет реализован в Шымкенте
В мероприятии, собравшем представителей мирового бизнеса и финансового сектора, принял участие Премьер-Министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.
Фото: пресс-службы акимата города Шымкент
Акиматом города Шымкент, в лице заместителя акима города Айдына Каримова, подписан меморандум с двумя иностранными компаниями на общую сумму 662 млн долларов США.
Фото: пресс-службы акимата города Шымкент
Первый меморандум - строительство крупной турецкой компанией "Alarko Holding" на территории города тепличного комплекса нового формата.
Фото: пресс-службы акимата города Шымкент
Фото: пресс-службы акимата города Шымкент
Второй меморандум - строительство завода по производству бумаги "крафт-ролл" турецкой компанией "ISIKLAR PACKAGING Ltd". Стоимость проекта 12 миллионов долларов США.
Оба проекта будут способствовать устойчивому региональному росту, привлечению инвестиций, развитию экономики города и укреплению международного сотрудничества.