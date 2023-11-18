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Самый большой тепличный комплекс в Казахстане будет реализован в Шымкенте

Самый большой тепличный комплекс в Казахстане будет реализован в Шымкенте Фото: пресс-службы акимата Шымкент
В рамках VI Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям, состоявшегося в Астане 17 ноября 2023 года, были подписаны важные меморандумы о взаимном сотрудничестве, сообщает пресс-служба акима города Шымкент.

В мероприятии, собравшем представителей мирового бизнеса и финансового сектора, принял участие Премьер-Министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.

Самый большой тепличный комплекс в Казахстане будет реализован в Шымкенте

Фото: пресс-службы акимата города Шымкент

Акиматом города Шымкент, в лице заместителя акима города Айдына Каримова, подписан меморандум с двумя иностранными компаниями на общую сумму 662 млн долларов США.

Самый большой тепличный комплекс в Казахстане будет реализован в Шымкенте

Фото: пресс-службы акимата города Шымкент

Первый меморандум - строительство крупной турецкой компанией "Alarko Holding" на территории города тепличного комплекса нового формата.Самый большой тепличный комплекс в Казахстане будет реализован в Шымкенте

Фото: пресс-службы акимата города Шымкент

Инвестиционный проект, осуществляемый на сумму 650 млн долларов США, будет способствовать поэтапному созданию 5 тыс. новых рабочих мест на общей площади 500 га, развитию продовольственной безопасности и тепличного бизнеса путем внедрения новых технологий.

Самый большой тепличный комплекс в Казахстане будет реализован в Шымкенте

Фото: пресс-службы акимата города Шымкент

Второй меморандум - строительство завода по производству бумаги "крафт-ролл" турецкой компанией "ISIKLAR PACKAGING Ltd". Стоимость проекта 12 миллионов долларов США.

Оба проекта будут способствовать устойчивому региональному росту, привлечению инвестиций, развитию экономики города и укреплению международного сотрудничества.

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