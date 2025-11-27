Сельская медицина Павлодарской области выходит на новый уровень благодаря нацпроекту

Проект "Модернизация сельского здравоохранения" меняет жизнь жителей отдаленных сел Павлодарского Прииртышья, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева в регионе предусмотрено строительство 30 медицинских объектов. Национальный проект охватывает три ключевых направления: обеспечение сельских населенных пунктов современной инфраструктурой здравоохранения, развитие первичной медицинской помощи и решение кадрового вопроса – укомплектование и удержание специалистов на селе.

По словам руководителя отдела стратегического развития медицинских организаций и инновационных технологий Управления здравоохранения Павлодарской области Армана Исакаева, работы близятся к завершению.

"Уже введены в эксплуатацию 24 объекта, и медики оказывают помощь населению. Оставшиеся шесть проходят регистрацию документов в ЦОНе и подписание актов ввода. До конца года они откроются и начнут работать. Поручение президента оказалось своевременным: сельчанам нужна социальная инфраструктура, чтобы не ездить за десятки километров. Мы принимаем все меры, чтобы качественно обслуживать жителей", – отметил Арман Исакаев.

На строительство всех объектов из республиканского бюджета выделено 4,8 млрд тенге.

В районе Аккулы построено шесть объектов, в сельской зоне города Аксу – еще шесть, в Железинском районе – один, в Иртышском – два, в Успенском – пять. По одному объекту возведено в Павлодарском и Щербактинском районах.

Особенно заметные изменения произошли в Актогайском районе. В селе Шуга впервые появился медицинский пункт стоимостью 148 млн тенге – в 80 километрах от райцентра. Раньше там было ветхое здание, где работала одна медсестра. Теперь жители получают помощь в современном помещении. В селе Шиликты также построен новый объект, где раньше никогда не было специализированного места. На это выделено 60 млн тенге, закуплено оборудование. Раньше фельдшер с сумкой обслуживал 120 жителей аула – теперь эти времена позади.

Руководитель Актогайской районной больницы Мадина Сабырова подчеркнула, что проект помог решить и кадровые вопросы.

"Работа по обеспечению кадрами начинается еще на этапе строительства, когда объект только формируется и закладываются его будущие функции. Мы заранее думаем о том, кто будет работать в новых зданиях, и выстраиваем систему поиска специалистов. Если речь идет об открытии амбулатории, то мы активно участвуем в ярмарках вакансий, где встречаемся с врачами и медсестрами, рассказываем о новых возможностях и приглашаем их присоединиться к нашей команде. Если же создается медпункт, то направляем официальные запросы в медицинские колледжи, чтобы выпускники могли сразу получить предложение о работе и начать профессиональную деятельность в родном регионе. Такой подход позволяет нам не терять времени после завершения строительства и сразу обеспечивать новые объекты квалифицированными кадрами", – рассказала Мадина Сабырова.

В прошлом году в район переехали четыре врача, в этом – еще пять.

"Ранее ощущалась нехватка кадров, хирург уволился по собственному желанию. Возникла потребность в акушере-гинекологе, и этот вопрос удалось решить: врач из Павлодарского роддома переехал к нам и уже приступил к работе. Сейчас ведем поиск врача для села Жалаулы, чтобы обеспечить медицинскую помощь и там. Кроме того, в нашу команду недавно прибыл эндокринолог, что значительно укрепило кадровый состав и расширило спектр оказываемых услуг", – добавила Сабырова.

Для поддержки специалистов предусмотрены подъемные в размере 8,5 млн тенге при условии семилетней работы. Павлодарская область демонстрирует высокие показатели по привлечению врачей в сельские населенные пункты. Такие выплаты укрепляют первичное звено, снижают текучку кадров и обеспечивают постоянное присутствие специалистов. Павлодарская область входит в топ-5 регионов по поддержке дефицитных специалистов наряду с Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Алматинской и Атырауской областями.

В районе также планируется капитальный ремонт местной больницы в 2026 году и начало строительства новой в 2027-м. Последний раз ремонт проводился в 2013 году.

Мадина Сабырова отметила, что решения принимаются в пользу пациентов.





"В каждом медучреждении есть свой норматив. Процедурный кабинет должен быть в любом пункте, будь то ФАП или амбулатория. Дневной стационар предусмотрен только в амбулатории. Но есть села, откуда трудно добираться до райцентра. В таких случаях главврачи устанавливают койку и проводят процедуры по назначению. Пациент получает лечение. Это делается для людей", – подчеркнула она.

Так, в селе Шолақсор, расположенном в 170 километрах от Актогая, вопрос решен именно таким образом. В Управлении здравоохранения подчеркивают: все решения принимаются строго в соответствии с нормативными и техническими документами.

Оставшиеся шесть объектов – медицинский пункт в селе Ивановка Тереңкольского района, амбулатория в селе Ленино Иртышского района, медпункт в селе Байет сельской зоны Экибастуза, ФАП в селе Үштерексельской зоны Аксу, медпункт в селе Курколь сельской зоны Аксу и медпункт в селе Мынколь Железинского района будут введены в эксплуатацию до конца 2025 года.

Нацпроект "Модернизация сельского здравоохранения" вышел на финальную стадию. В ближайшие месяцы жители сельских населенных пунктов Павлодарской области получат доступ к современным медицинским объектам, что значительно повысит качество и доступность помощи в регионе.