События

Президент оценил работу выбранных народом акимов

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на диалог-платформе, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 13:58 Фото: akorda.kz
28 ноября 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев во время выступления на диалог-платформе сельских акимов оценил работу акимов, которых выбрали казахстанцы, сообщает Zakon.kz.

По его словам, выборы в селах придали новый импульс работе политических партий в регионах, которые выдвигали своих кандидатов и активно участвовали в избирательном процессе.

"Более 1500 представителей политических организаций были избраны акимами. Среди новых руководителей – члены шести партий. Кроме того, более 700 граждан, выдвинувших собственные кандидатуры, одержали победу на выборах. Избранные акимы приступили к обязанностям, и, в целом, результаты можно назвать неплохими. Самое главное, они прекрасно осведомлены о нуждах и чаяниях местного населения, о нерешенных проблемах", – сказал президент.

Также, отметил Токаев, более эффективно стало осваиваться бюджетное финансирование, выделяемое на развитие сел и регионов. Растут доходы сел, снижается их зависимость от государственных дотаций.

"Согласно недавнему социологическому опросу, 84% сельских жителей доверяют своим акимам. Это очень хороший показатель. Поэтому процесс выборов акимов сельских округов будет продолжен", – заключил президент.

Он также рассказал, сколько по всей стране было избрано акимов сельских округов.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
