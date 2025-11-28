Президент обозначил ключевые задачи перед акимами областей

Президент Касым-Жомарт Токаев 28 ноября 2025 года во время диалог-платформы сельских акимов поставил задачи перед акимами регионов, сообщает Zakon.kz.

Он уточнил, что на мероприятии наряду с акимами сел присутствуют члены правительства и главы регионов.

"Как вы знаете, я поручил правительству совместно с Национальным банком, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка принять конкретные меры по оздоровлению экономики. В этой связи на прошлой неделе была принята Программа совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на ближайшие три года. Предусмотренные меры должны быть реализованы качественно и своевременно", – сказал глава государства.

Акимам областей, по словам Токаева, следует активно участвовать в этой работе и вносить в правительство тщательно продуманные предложения. Президент обозначил следующие важные задачи:

обеспечение устойчивого и качественного роста экономики;

повышение качества жизни граждан за счет снижения инфляции и увеличения доходов населения;

развитие частного сектора в целях подъема производства;

наращивание экспорта готовой продукции.

"В условиях нестабильной мировой обстановки и неопределенности наше государство может столкнуться со многими другими вызовами. В некоторых странах нерешенными остаются вопросы суверенитета и территориальной целостности, которые становятся предметом острых международных споров. Ослабла роль Организации объединенных наций, глобальная экономика переживает непростые времена. Именно поэтому мы должны быть едиными, проявлять дальновидность, заботиться о подрастающем поколении, давать ему правильное воспитание и не допускать внутренних разногласий. В конечном итоге наша общая и важнейшая задача заключается в эффективном служении интересам страны", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он указал, что суверенитет, самостоятельность и независимость Казахстана превыше всего, и как президент он приложит все усилия для сохранения главных ценностей народа.

Токаев также высказался о грядущей парламентской реформе и референдуме.