Токаев о сельских акиматах: Это "школа жизни", которой нужна поддержка
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время диалог-платформы высказался о статусе сельских акимов в системе государственной службы. По его словам, это крайне важный вопрос, сообщает Zakon.kz.
Токаев подчеркнул, что сельские акимы неоднократно направляли соответствующие обращения в Администрацию президента.
"Надо четко разграничить категории государственных служащих. Правительство совместно с Парламентом, Агентством по делам государственной службы должны всесторонне рассмотреть данный вопрос, в месячный срок представить свои соображения и предложения, принять соответствующие решения".Касым-Жомарт Токаев
Особое внимание, по мнению президента, требуется уделить поддержке сотрудников сельских акиматов.
"Многие, кто когда-то работал или сейчас работает в акиматах, особенно в сельских акиматах, справедливо говорят, что это настоящая "школа жизни" для государственных управленцев. Это понятно, потому что в акиматах формируются навыки ведения доверительного, конструктивного диалога между властью и обществом, развиваются реальные навыки управления. Поэтому считаю важным улучшать условия работы сотрудников сельских акиматов, в том числе с целью их профессионального роста".Касым-Жомарт Токаев
Ранее Токаев рассказал, кто такой аким.
