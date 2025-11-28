Токаев о сельских акиматах: Это "школа жизни", которой нужна поддержка

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время диалог-платформы высказался о статусе сельских акимов в системе государственной службы. По его словам, это крайне важный вопрос, сообщает Zakon.kz.

Токаев подчеркнул, что сельские акимы неоднократно направляли соответствующие обращения в Администрацию президента. "Надо четко разграничить категории государственных служащих. Правительство совместно с Парламентом, Агентством по делам государственной службы должны всесторонне рассмотреть данный вопрос, в месячный срок представить свои соображения и предложения, принять соответствующие решения". Касым-Жомарт Токаев Особое внимание, по мнению президента, требуется уделить поддержке сотрудников сельских акиматов. "Многие, кто когда-то работал или сейчас работает в акиматах, особенно в сельских акиматах, справедливо говорят, что это настоящая "школа жизни" для государственных управленцев. Это понятно, потому что в акиматах формируются навыки ведения доверительного, конструктивного диалога между властью и обществом, развиваются реальные навыки управления. Поэтому считаю важным улучшать условия работы сотрудников сельских акиматов, в том числе с целью их профессионального роста". Касым-Жомарт Токаев Материал по теме Касым-Жомарт Токаев вспомнил о своем первом указе Ранее Токаев рассказал, кто такой аким.

