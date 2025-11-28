#АЭС в Казахстане
События

Мороз и мокрый снег: зима придет в Алматы вместе с непогодой

прогноз погоды на позднюю осень в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 19:05 Фото: Zakon.kz
Согласно данным синоптиков, в течение семи дней в мегаполисе ожидается похолодание. Временами прогнозируются осадки. В РГП "Казгидромет" предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на выходные и первую неделю декабря.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Медеуовой Гультансык, в предстоящую неделю в Алматы сохранится преимущественно теплая для начала зимы погода. Но в некоторые дни в ночные часы градусники термометра покажут минус.

"Основным фоном станет переменная облачность и отсутствие осадков почти весь период. С 29 ноября по 4 декабря в городе ожидается сухая погода при северном и северо-восточном ветре скоростью 3-8 м/с. Ночные температуры будут колебаться в пределах 0-5°C, а днем воздух прогреется до +7+9°C. Наиболее теплыми прогнозируются дни со 2 по 4 декабря, когда днем столбики термометра поднимутся до +9+11°C".Медеуова Гультансык

Также специалист отметила, что изменения погоды ожидаются лишь 5 декабря.

"Ночью возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, днем прогнозируется дождь. Температура воздуха ночью составит около 0-2 °C, днем +8+10°C. Ветер восточный 3-8 м/с", – добавила инженер-синоптик.

В целом, в течение недели сохранится мягкая и стабильная погода без значительных изменений, считает представитель Гидрометцентра.

Прогноз погоды по Алматы на 29 ноября – 5 декабря 2025 года.

29 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +7+9°С.

30 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +8+10°С.

1 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°C, днем +7+9°С.

2-3 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +8+10°С.

4 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +9+11°C.

5 декабря: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +8+10°C.

Также в РГП "Казгидромет" сообщили, что первые дни зимы в Казахстане обещают быть непредсказуемыми.

