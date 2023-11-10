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Мокрый снег и ночные морозы: погода на неделю в Алматы

погода в Алматы в ноябре Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на неделю. Согласно данным РГП "Казгидромет", алматинцев днем ожидает снег, а по ночам – морозы.

Ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев рассказал о погоде в городе в период с 11 по 17 ноября. Специалисты Гидрометцентра обещают, что рабочая неделя в южной столице начнется с промозглой погоды, в ночное время суток будет идти снег, а утром сгустится туман. К концу недели потеплеет: даже в ночное время установится плюсовая температура.

11 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +11+13°С.

12 ноября: переменная облачность, днем – дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +8+10°С.

13 ноября: переменная облачность, ночью – осадки (дождь, мокрый снег), туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +6+8°С.

14 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +8+10°С.

15-16 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +13+15°С.

17 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +15+17°С.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Алматинской области.

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