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События

После +26 градусов в Алматы придет похолодание и снег

погода в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2025 16:49 Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз на ближайшие семь дней в Алматы. По данным РГП "Казгидромет", в городе ожидается переменчивая погода. На следующей неделе после жарких дней придет похолодание и выпадут осадки.

По информации ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в течение недели, с 22 по 28 марта 2025 года, в городе будут наблюдаться туман и снег с дождем. В одну из ночей столбики термометра могут опуститься до 2 градусов мороза.

Похолодание в южную столицу придет после выходных. В понедельник начнутся дожди, временами сильные. В некоторых частях города выпадет в снег. Температура станет понижаться, поднимется сильный ветер.

22 марта на севере Алматинской области ожидается гроза. Порывы ветра будут достигать 22 м/с.

22 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°C, днем +24+26°C.

23 марта: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +18+20°C.

24 марта: облачно, дождь, утром и днем временами сильный, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°C, днем +13+15°C.

25 марта: переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2, днем +3+5°C.

26 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +3+5°C.

27 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +8+10°C.

28 марта: переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер юго-восточный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°C, днем +10+12°C.

Ранее синоптики предупредили казахстанцев о возможных осадках, тумане и подтоплениях в некоторых регионах из-за повышения уровней воды в реках.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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