Генпрокуратура отчиталась о результатах борьбы с наркопреступностью в Казахстане

В Казахстане за наркопреступления к уголовной ответственности привлечено 4 884 лица, включая 58 несовершеннолетних. Пресечена деятельность 15 организованных преступных групп, в том числе три транснациональных, сообщает Zakon.kz.

В Генеральной прокуратуре РК в рамках реализации принципа "Закон и Порядок" под председательством Берика Асылова состоялось заседание Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбе с преступностью, на котором рассмотрены вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков.

В заседании приняли участие представители Администрации президента, МВД, КНБ, АФМ, МЧС, министерств юстиции, финансов, искусственного интеллекта и цифрового развития, просвещения, Национального банка, а также представители посольства США, программного офиса УНП ООН и офиса программ ОБСЕ.

"За отчетный период в стране отмечается снижение общей наркопреступности (7 374; -4%) при одновременном росте наиболее опасных ее форм, включая сбыт наркотиков (2 245; +10%). Из незаконного оборота изъяты значительные объемы наркотических средств (47,2 т) и прекурсоров (14,9 т), включая синтетические вещества (1,6 т) и кокаин (13 т). Пресечено 148 каналов поставки, выявлены и ликвидированы подпольные лаборатории (24) и факты незаконного культивирования наркосодержащих растений (98)", – привели данные в Генпрокуратуре.

К уголовной ответственности привлечено 4 884 лица, включая 58 несовершеннолетних. Пресечена деятельность 15 организованных преступных групп, в том числе три транснациональных. Реализован комплекс оперативных мероприятий, включая крупные международные операции, изъятие значительных партий наркотиков и ликвидацию связанных наркосетей.

Государственными и правоохранительными органами продолжается масштабная профилактическая работа. Проведено 10 тыс. мероприятий различного формата, ликвидировано свыше 60 тыс. граффити с рекламой наркотиков. По алгоритму "Дестабилизация наркобизнеса в интернет-сети" заблокировано более 180 тыс. наркосчетов.

"Отмечено укрепление международного взаимодействия. Проведено 12 внешних контролируемых поставок, а также направлены материалы в адрес компетентных органов семи иностранных государств для пресечения деятельности связанных наркосетей", – обозначили в главном надзорном ведомстве.

Законом от 2 января 2025 года в Уголовный кодекс внесены поправки, которыми для лиц, производящих наркотики предусмотрены значительно более суровые наказания, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Также Закон расширил уголовную ответственность за незаконное производство и культивирование растений, содержащих наркотические вещества, незаконный оборот прекурсоров, сильнодействующих веществ, оборудования для производства наркотиков.

"По инициативе прокуратуры в настоящее время уже используется два инновационных инструмента – "Crypto Trace", "ProkAi" созданные в коллаборации с отечественными IT-разработчиками для борьбы с наркопреступностью, помогающие выявлять деньги наркобизнеса в сети и выявлять торговлю наркотиками в интернете". Генеральная прокуратура РК

По итогам заседания государственным органам поручено усилить работу по пресечению каналов поставок, расширить цифровой мониторинг интернет-ресурсов, повысить эффективность профилактики среди молодежи, укрепить международную координацию и обеспечить внедрение современных технологий в борьбе с наркопреступностью.

Генеральная прокуратура отмечает необходимость дальнейшей консолидации усилий государственных органов и международных партнеров для обеспечения стабильного снижения наркоугроз.

27 ноября 2025 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана о сотрудничестве в борьбе с преступностью".