Происшествия

ОПГ следили за жертвами и вымогали деньги: в МВД раскрыли детали расследований

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, оружие, пистолет полицейского, задержание, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 10:33 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане в 2025 году по фактам создания, руководства и участия в организованной преступной группе возбуждено 70 дел, по транснациональным ОПГ – 10. Об этом заявил представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс, сообщает Zakon.kz.

Подробнее о том, как меняется структура и действия организованных преступных групп, он 26 декабря рассказал в интервью пресс-службе МВД РК.

"Пресечены попытки влияния криминалитета на бизнес, в том числе на увеселительные заведения, под видом охранной деятельности. То есть создавались псевдоохранные организации, которые оказывали незаконное давление на бизнес и захватывали его. Мы также отмечаем цифровую направленность. В этом направлении криминал не отстает. К примеру, в ходе расследования и ликвидации транснационального преступного сообщества нами было выявлено большое количество цифровых активов".Куандык Алпыс

Еще одним примером, как отметил спикер, можно обозначить попытки криминала по предоставлению незаконных услуг.

"Группа лиц действовала на территории Алматы, Астаны, Восточно-Казахстанской области и области Улытау. Они проводили незаконные оперативные мероприятия, скрытое наблюдение, использовали специальные технические средства для выявления нарушений в действиях определенных лиц. Затем, после такой фиксации, шантажировали потерпевших, жертв и вымогали у них деньги".Куандык Алпыс

Также, по его словам, выявляются схемы в различных секторах, в том числе в промышленном и нефтегазовом.

"К примеру, нами расследуется уголовное дело на территории Актюбинской области, где выявлена незаконная схема хищения и транспортировки нефтепродуктов. Изъято более 700 тонн топлива".Куандык Алпыс

С 23 декабря 2025 года казахстанская полиция перешла на усиленный режим работы по всей стране. Причину можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
