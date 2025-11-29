#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
512.53
592.43
6.53
События

Республиканский турнир сокольников провели в области Абай

беркутчи, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2025 17:01 Фото: акимат области Абай
В честь 180-летия Абая в Абайском районе, на базе этноаула "TauKum", прошли соревнования беркутчи, сообщает Zakon.kz.

В турнире приняли участие около 70 беркутов, 14 сапсанов и 15 ястребов из 9 областей и 3 городов страны. В рамках двухдневного турнира также состоялись соревнования кумай-тазы.

Фото: акимат области Абай

Участники соревнований отметили, что турнир прошел на высоком уровне.Участник из Карагандинской области Темирали Төлегенулы поделился своими впечатлениями и выразил благодарность организаторам.

"Мы приехали на соревнование "Абай Салбурыны – 2025", впятером, вместе с другими беркутчи из Карагандинской области. В целом уровень организации очень высокий. Для спортсменов созданы все условия. Пусть развивается наш национальный вид спорта. Благодарю организаторов", – сказал он.

Фото: акимат области Абай

Также беркутчи из области Жетысу Азен Шаймардан отметил, что национальный спорт находится на подъеме.

"Наше родное искусство и национальный спорт сейчас развивается гораздо быстрее и эффективнее, чем раньше. Вначале было лишь 10-20 беркутчи, в основном почтенные аксакалы. Сейчас же молодежи стало больше. Быть беркутчи – очень ответственное, священное дело, ведь это исконное искусство и наследие казахского народа", – сказал он.

В церемонии закрытия мероприятия, направленного на популяризацию национальных ценностей и пропаганду наших обычаев и традиций, принял участие аким области, президент Республиканской федерации "Құсбегілік" Берик Уали. Вместе с главой региона на церемонии награждения также присутствовали представители делегации, прибывшей в нашу область в рамках Дней культуры города Шымкента.

Фото: акимат области Абай

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев в статье "Тәуелсіздік бәрінен қымбат" отметил: "Не утратить нашу национальную самобытность, родную культуру и традиции – единственная гарантия того, что мы не растворимся в водовороте глобализации, где все цивилизации смешиваются до неузнаваемости". Он особо подчеркнул, что главным щитом от угрозы растворения в эпоху глобализации являются наши национальные ценности и лучшие традиции. Хорошо известно, что национальные виды спорта и народные игры оказывают благотворное влияние и эффективное воздействие на воспитание молодого поколения в духе любви к национальным ценностям и патриотизма. Республиканский турнир "Абай салбурыны – 2025" был организован на должном уровне и собрал на одной площадке лучших сокольников страны. От всей души поздравляю победителей и призеров, проявивших себя в этой борьбе. От имени области Абай выражаю благодарность Федерации охоты с ловчими птицами Казахстана, организаторам, судьям и почетным гостям, специально прибывшим на турнир. Ваш труд и поддержка стали залогом проведения этого соревнования на высоком уровне. В области Абай продолжается системная работа по развитию национальных видов спорта. Растет число молодых людей, интересующихся охотой с птицами, увеличивается количество опытных специалистов в этой сфере. Это говорит о том, что духовное наследие нашего народа укрепляется в будущем и уверенно находит свое продолжение", – сказал аким области.

В соревнованиях беркутчи первое место занял столичный Ерасыл Серікбек с птицей по кличке "Қарашолақ". В состязании ястребов победителем стал Берікболсын Бабажан из Жамбылской области с птицей "Қанжар". В конкурсе с сапсанами (ителгі) Бабажан Бақдаулет одержал победу с птицей по кличке "Қаракөз". В забеге "Құмай тазы" лучшим стал участник из Урджарского района Рахат Ақылжанов.

Фото: акимат области Абай

Народные песни и жыр исполнены заслуженным деятелем Республики Казахстан, традиционной певицей и жыршы Айгуль Елшибаевой, а также деятелем культуры РК Омиркулом Айниязовым, которые украсили мероприятие музыкальными номерами.

В ходе мероприятия бронзовому призеру ХХV Сурдлимпийских игр в Японии по дзюдо Алтынбеку Какитаеву от жителей Абайского района был вручен автомобиль, а его тренеру – сертификат.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
В Семее стартовало строительство Дома дружбы – подарок от Мангистауской области
16:45, 09 августа 2025
В Семее стартовало строительство Дома дружбы – подарок от Мангистауской области
Слово Абая звучит в соцсетях: стартовал челлендж к юбилею великого поэта
19:23, 07 августа 2025
Слово Абая звучит в соцсетях: стартовал челлендж к юбилею великого поэта
День Абая в Шымкенте превратился в настоящий духовно-культурный праздник
13:08, 10 августа 2025
День Абая в Шымкенте превратился в настоящий духовно-культурный праздник
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: