Республиканский турнир сокольников провели в области Абай

В честь 180-летия Абая в Абайском районе, на базе этноаула "TauKum", прошли соревнования беркутчи, сообщает Zakon.kz.

В турнире приняли участие около 70 беркутов, 14 сапсанов и 15 ястребов из 9 областей и 3 городов страны. В рамках двухдневного турнира также состоялись соревнования кумай-тазы.

Фото: акимат области Абай

Участники соревнований отметили, что турнир прошел на высоком уровне.Участник из Карагандинской области Темирали Төлегенулы поделился своими впечатлениями и выразил благодарность организаторам.

"Мы приехали на соревнование "Абай Салбурыны – 2025", впятером, вместе с другими беркутчи из Карагандинской области. В целом уровень организации очень высокий. Для спортсменов созданы все условия. Пусть развивается наш национальный вид спорта. Благодарю организаторов", – сказал он.

Фото: акимат области Абай

Также беркутчи из области Жетысу Азен Шаймардан отметил, что национальный спорт находится на подъеме.

"Наше родное искусство и национальный спорт сейчас развивается гораздо быстрее и эффективнее, чем раньше. Вначале было лишь 10-20 беркутчи, в основном почтенные аксакалы. Сейчас же молодежи стало больше. Быть беркутчи – очень ответственное, священное дело, ведь это исконное искусство и наследие казахского народа", – сказал он.

В церемонии закрытия мероприятия, направленного на популяризацию национальных ценностей и пропаганду наших обычаев и традиций, принял участие аким области, президент Республиканской федерации "Құсбегілік" Берик Уали. Вместе с главой региона на церемонии награждения также присутствовали представители делегации, прибывшей в нашу область в рамках Дней культуры города Шымкента.

Фото: акимат области Абай

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев в статье "Тәуелсіздік бәрінен қымбат" отметил: "Не утратить нашу национальную самобытность, родную культуру и традиции – единственная гарантия того, что мы не растворимся в водовороте глобализации, где все цивилизации смешиваются до неузнаваемости". Он особо подчеркнул, что главным щитом от угрозы растворения в эпоху глобализации являются наши национальные ценности и лучшие традиции. Хорошо известно, что национальные виды спорта и народные игры оказывают благотворное влияние и эффективное воздействие на воспитание молодого поколения в духе любви к национальным ценностям и патриотизма. Республиканский турнир "Абай салбурыны – 2025" был организован на должном уровне и собрал на одной площадке лучших сокольников страны. От всей души поздравляю победителей и призеров, проявивших себя в этой борьбе. От имени области Абай выражаю благодарность Федерации охоты с ловчими птицами Казахстана, организаторам, судьям и почетным гостям, специально прибывшим на турнир. Ваш труд и поддержка стали залогом проведения этого соревнования на высоком уровне. В области Абай продолжается системная работа по развитию национальных видов спорта. Растет число молодых людей, интересующихся охотой с птицами, увеличивается количество опытных специалистов в этой сфере. Это говорит о том, что духовное наследие нашего народа укрепляется в будущем и уверенно находит свое продолжение", – сказал аким области.

В соревнованиях беркутчи первое место занял столичный Ерасыл Серікбек с птицей по кличке "Қарашолақ". В состязании ястребов победителем стал Берікболсын Бабажан из Жамбылской области с птицей "Қанжар". В конкурсе с сапсанами (ителгі) Бабажан Бақдаулет одержал победу с птицей по кличке "Қаракөз". В забеге "Құмай тазы" лучшим стал участник из Урджарского района Рахат Ақылжанов.

Фото: акимат области Абай

Народные песни и жыр исполнены заслуженным деятелем Республики Казахстан, традиционной певицей и жыршы Айгуль Елшибаевой, а также деятелем культуры РК Омиркулом Айниязовым, которые украсили мероприятие музыкальными номерами.

В ходе мероприятия бронзовому призеру ХХV Сурдлимпийских игр в Японии по дзюдо Алтынбеку Какитаеву от жителей Абайского района был вручен автомобиль, а его тренеру – сертификат.