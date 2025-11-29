Как власти Алматы будут бороться со смогом

Алматы предпринимает дополнительные меры по сокращению загрязнения атмосферного воздуха, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 ноября сообщили в Управлении экологии и окружающей среды города.

По данным ведомства, в 2024 году объем выбросов загрязняющих веществ в Алматы составил 189 тыс. тонн, из которых около 60% пришлось на автотранспорт, включая транзитные и въезжающие автомобили. Оставшаяся часть – промышленные предприятия, частный сектор и объекты, использующие твердое топливо. Эти показатели стали основанием для пересмотра городской экологической политики и запуска масштабных реформ.

В управлении отметили, что в этом году был подготовлен проект правил охраны атмосферного воздуха, который проходит согласование. Документ вводит специальные экологические требования и формирует базу для перехода населения и бизнеса на экологичные технологии. Речь идет о новых инструментах мониторинга качества воздуха, изменении подходов к техосмотру с акцентом на фактические выбросы, а также мерах ответственности за нарушения.

В рамках новых правил планируется впервые охватить все основные источники загрязнения: автотранспорт, предприятия, частный сектор и зоны повышенных выбросов. В ближайшие годы предполагается поэтапное внедрение контроля за выбросами машин, экологической классификации автотранспорта, регулирования промышленных объектов, а также создание зоны пониженных выбросов.

По информации ведомства, автотранспорт остается главным источником загрязнения: автомобили класса ЕВРО-0 дают до 84% всех транспортных выбросов. Новый порядок техосмотра, действующий с апреля 2025 года, предусматривает обязательное экологическое оборудование на станциях, онлайн-контроль и крупные штрафы за нарушения.

Параллельно в Алматы продолжается работа с крупными источниками выбросов. Газификация частного сектора достигла 99,4%, оставшиеся 907 домов подключат в ближайшее время. До конца текущего года ожидается подключение 126 частных домов.

Перевод ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на природный газ позволит к 2027 году снизить объемы выбросов почти в 15 раз. На ТЭЦ-2 уже установлены две газовые турбины, монтаж третьей завершится в ближайшие месяцы. На ТЭЦ-3 продолжается установка оборудования первого комплекта газотурбинной установки.

Город также обновляет парк общественного транспорта: с 2024 года закуп дизельных автобусов запрещен, парк переводится на газовые и электрические модели. К концу 2025 года доля экологичных коммунальных автобусов должна приблизиться к 100%. Вдвое увеличивается сеть электрозарядных станций.

Особое внимание уделяется зеленому фонду. До 2030 года в Алматы планируют высадить 2,5 млн деревьев. Благодаря новым стандартам посадки уровень отпада саженцев сократился с 30% до 10%.

