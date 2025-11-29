#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
512.53
592.43
6.53
События

Как власти Алматы будут бороться со смогом

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2025 22:35 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Алматы предпринимает дополнительные меры по сокращению загрязнения атмосферного воздуха, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 ноября сообщили в Управлении экологии и окружающей среды города.

По данным ведомства, в 2024 году объем выбросов загрязняющих веществ в Алматы составил 189 тыс. тонн, из которых около 60% пришлось на автотранспорт, включая транзитные и въезжающие автомобили. Оставшаяся часть – промышленные предприятия, частный сектор и объекты, использующие твердое топливо. Эти показатели стали основанием для пересмотра городской экологической политики и запуска масштабных реформ.

В управлении отметили, что в этом году был подготовлен проект правил охраны атмосферного воздуха, который проходит согласование. Документ вводит специальные экологические требования и формирует базу для перехода населения и бизнеса на экологичные технологии. Речь идет о новых инструментах мониторинга качества воздуха, изменении подходов к техосмотру с акцентом на фактические выбросы, а также мерах ответственности за нарушения.

В рамках новых правил планируется впервые охватить все основные источники загрязнения: автотранспорт, предприятия, частный сектор и зоны повышенных выбросов. В ближайшие годы предполагается поэтапное внедрение контроля за выбросами машин, экологической классификации автотранспорта, регулирования промышленных объектов, а также создание зоны пониженных выбросов.

По информации ведомства, автотранспорт остается главным источником загрязнения: автомобили класса ЕВРО-0 дают до 84% всех транспортных выбросов. Новый порядок техосмотра, действующий с апреля 2025 года, предусматривает обязательное экологическое оборудование на станциях, онлайн-контроль и крупные штрафы за нарушения.

Параллельно в Алматы продолжается работа с крупными источниками выбросов. Газификация частного сектора достигла 99,4%, оставшиеся 907 домов подключат в ближайшее время. До конца текущего года ожидается подключение 126 частных домов.

Перевод ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на природный газ позволит к 2027 году снизить объемы выбросов почти в 15 раз. На ТЭЦ-2 уже установлены две газовые турбины, монтаж третьей завершится в ближайшие месяцы. На ТЭЦ-3 продолжается установка оборудования первого комплекта газотурбинной установки.

Город также обновляет парк общественного транспорта: с 2024 года закуп дизельных автобусов запрещен, парк переводится на газовые и электрические модели. К концу 2025 года доля экологичных коммунальных автобусов должна приблизиться к 100%. Вдвое увеличивается сеть электрозарядных станций.

Особое внимание уделяется зеленому фонду. До 2030 года в Алматы планируют высадить 2,5 млн деревьев. Благодаря новым стандартам посадки уровень отпада саженцев сократился с 30% до 10%.

Ранее в акимате Алматы сообщили, почему в городе 27 ноября стоял смог.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Телебашня Коктобе и знаковые объекты Алматы окрасились в оранжевый цвет – видео
23:28, Сегодня
Телебашня Коктобе и знаковые объекты Алматы окрасились в оранжевый цвет – видео
Смог: синоптики обратились к жителям и гостям Алматы
09:00, 02 ноября 2025
Смог: синоптики обратились к жителям и гостям Алматы
Почему в Алматы стоит смог: официальное объяснение акимата
18:02, 27 ноября 2025
Почему в Алматы стоит смог: официальное объяснение акимата
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: