События

Ущерб на 8 млрд тенге: масштабный строительный обман раскрыт в Астане

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 09:47 Фото: freepik
В Астане идет расследование в отношении сотрудников строительной компании, подозреваемых в организации схемы хищения денег под предлогом продажи недвижимости в жилом комплексе "Qyran", сообщает Zakon.kz.

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 1 декабря 2025 года рассказали, что в офисе продаж от имени застройщика потенциальным покупателям демонстрировали макеты, технические паспорта, доверенности и справки, подтверждающие якобы право собственности компании на объекты недвижимости.

"Гражданам предлагалось приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной, при этом их уверяли, что сделки полностью законны. Вместо заключения договоров купли-продажи подозреваемые оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, не подлежащие государственной регистрации и не предоставляющие покупателям права собственности. Потерпевшие вносили оплату как наличными, так и безналичным путем на личные счета участников схемы. В бухгалтерских и банковских документах ТОО данные операции не отражались", – раскрыли схему в АФМ.

В результате были похищены деньги граждан на сумму более 3,8 млрд тенге.

"Кроме того, злоумышленники реализовали вторую схему, направленную на хищение денежных средств самой компании-застройщика. Действуя от имени строительной компании, они заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи, регистрировали права собственности на объекты, однако денежные средства от продажи в кассу компании не поступали", – отметили в АФМ.

От продажи 76 объектов недвижимости участниками схемы похищено 4,1 млрд тенге.

Таким образом, общая сумма ущерба гражданам и компании составила 7,9 млрд тенге.

С санкции суда наложен арест на 94 квартиры, 51 парковочное место, восемь коммерческих помещений и автомашину.

В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

28 ноября сообщалось о фиктивной схеме с выплатами пособий беременным – сумма ущерба государству превысила 200 млн тенге.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
