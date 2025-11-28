#АЭС в Казахстане
Общество

200 млн тенге фиктивных пособий по беременности: раскрыта крупная афера

Счетная машина, счетная машина с тенге, зарплата, зарплаты, заработная плата, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 16:06 Фото: Zakon.kz
В Павлодарской области организовали схему фиктивного трудоустройства беременных женщин, ущерб государству исчисляется миллионами, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 28 ноября, руководитель отдела ГЦВП (Государственный центр по выплате пенсий) привлекла свою родственницу – бухгалтера, имевшую доступ к электронным цифровым подписям ряда предпринимателей.

"Используя эти подписи без ведома их владельцев, бухгалтер оформляла фиктивные приказы о приеме на работу, расчетные ведомости и иные документы, создающие видимость законных трудовых отношений. Дополнительно привлечены несколько знакомых, которым поручалось искать беременных женщин и убеждать их в законности предлагаемого оформления. На основании фиктивных сведений в уполномоченных органах назначались пособия. Полученные денежные средства впоследствии распределялись между участниками схемы", – раскрыли детали схемы в АФМ.

В результате от имени 13 индивидуальных предпринимателей более чем 50 беременным женщинам начислили завышенные пособия до 6 млн тенге.

Сумма ущерба государству превысила 200 млн тенге.

С санкции суда наложен арест на три авто подозреваемых.

Расследование продолжается.

А на юге Казахстана присвоили бюджетные 49 млн тенге через фиктивное трудоустройство.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
