Жилищная афера на 8 млрд тенге: в Астане квартиры в ЖК продали дважды

В Астане квартиры в ЖК "Qyran" продавали дважды. Уголовное дело направлено в суд, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе столичной прокуратуры 2 марта 2026 года рассказали, что сотрудники строительной компании дважды реализовали одни и те же квартиры, обманув доверчивых покупателей.

"Работники от имени ТОО "International Invest Company IIC" под предлогом продажи недвижимого имущества демонстрировали макеты, технические паспорта и документы, подтверждающие право реализации недвижимости. Гражданам предлагалось приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной стоимости. Вместо заключения договоров купли-продажи подозреваемые оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке, предварительные договоры, которые не подлежали государственной регистрации", - рассказали в надзорном органе.

Полученные от обманутых покупателей деньги, как наличные, так и безналичные, переводились на личные счета мошенников.

В результате преступных действий ущерб, нанесенный пострадавшим, превысил 8 миллиардов тенге. В рамках расследования наложен арест на недвижимое и движимое имущество подозреваемых на общую сумму 7,4 миллиарда тенге.

В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде "содержания под стражей", в отношении четверного избран "залог".

Уголовное дело направлено в суд.

