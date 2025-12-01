#АЭС в Казахстане
Политика

Токаев поздравил президента Румынии с Днем великого объединения

президент РК Касым-Жомарт Токаев, президент Румынии Никушор Дан, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 15:17 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Румынии Никушору Дану. Об этом 1 декабря 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что Касым-Жомарт Токаев поздравил Никушора Дана с национальным праздником Румынии – Днем великого объединения.

"В своей телеграмме президент Казахстана отметил расширение двустороннего политического диалога, экономического и культурного сотрудничества. Глава государства выразил уверенность, что многоплановое взаимодействие будет и дальше укрепляться во благо двух народов. Касым-Жомарт Токаев пожелал Никушору Дану успехов в его ответственной деятельности, а румынскому народу – благополучия и процветания", – говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

30 ноября 2025 года Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с успешным проведением выборов в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
