Султангазиев обсудил с Токаевым развитие нового города

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 14 июня 2024 года принял акима Алматинской области Марата Султангазиева. Градоначальник доложил об основных показателях социально-экономического развития региона за январь-май 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Также Султангазиев рассказал, что наблюдается значительная динамика роста в таких отраслях, как сельское хозяйство, услуги связи, транспорт, строительство и торговый сектор.

В дополнении сообщил о формировании на территории области 7 индустриальных зон. Инвестиционный портфель региона до 2030 года включает в себя 207 проектов на 3,7 трлн тенге. В этом году будет реализовано 58 проектов на 446,7 млрд тенге с созданием 5,3 тыс. рабочих мест.

Как отмечено в сообщении Акорды, проинформировал о развитии малого и среднего бизнеса:

на начало 2024 года в регионе действует 136,7 тыс. субъектов МСБ, что на 6,3% больше, чем в предыдущем году;

в рамках программы "Ауыл аманаты" создано 53 сельскохозяйственных кооператива, 46 из которых получили финансовую поддержку.



Еще доложил, что в регионе планомерно решаются социальные вопросы, в том числе проблема трехсменных школ.

В заключении представил итоги первых пяти недель экологической акции "Таза Қазақстан". Жители Алматинской области активно участвовали в благоустройстве общественных пространств и массовой посадке деревьев. За время акции было собрано 19 506 тонн мусора, очищено более 6600 гектаров территории.

Глава государства назвал инициативу "Таза Қазақстан" важным шагом к формированию экологической культуры и дал поручение акиму продолжить данную работу на постоянной основе.

"В ходе встречи были обсуждены перспективы развития областного центра Конаева, нового города Алатау и всей агломерации. Главе государства представили промежуточные результаты разработки градостроительной документации", – отмечено в публикации.

Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу над исполнением стратегических планов развития области, а также активизировать усилия по взаимодействию с потенциальными инвесторами для реализации флагманского проекта Alatau City.