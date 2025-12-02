Астана становится центром медицинского туризма

На сегодня семь из девяти казахстанских клиник, имеющих международную аккредитацию JCI, расположены именно в Астане – это делает столицу крупнейшей локацией качественной медицины в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В 2024 году Астану посетили 4 500 медицинских туристов, что в два раза превышает показатель 2023 года. Средний чек лечения для зарубежных больных составляет от двух до пяти тысяч долларов, что делает казахстанскую столицу наиболее конкурентоспособной медицинской дестинацией региона.

Доступная и высокотехнологичная медицина

Астана – лидер в Казахстане по количеству клиник, аккредитованных JCI. Это гарантирует пациентам безопасность, стандартизированные протоколы лечения, высокие требования к персоналу и качеству процедур.

Медицинский туризм стремительно становится одним из ключевых драйверов развития сферы услуг, и Казахстан уверенно укрепляет свои позиции на международном рынке. Сегодня Астана – это современная инфраструктура, передовые технологии, подготовленные специалисты и конкурентные цены, которые делают город привлекательным для пациентов из стран СНГ, Азии, Европы и Ближнего Востока.

Столица предлагает сочетание высоких технологий, международных стандартов и разумной стоимости. Во многих направлениях цены значительно ниже, чем в Европе, Южной Корее или Турции, при сопоставимом уровне качества.

Транспортная доступность и удобная инфраструктура

Астана – крупный авиационный хаб Центральной Азии. Наличие прямых рейсов и развитая инфраструктура упрощают приезд пациентов из разных стран. В осенне-зимний период авиасообщение из 18 стран, в летний период из 20 стран. В неделю выполняется около 250 международных рейсов, охватывающих 36 городов. За первое полугодие 2025 года пассажиропоток в столицу вырос на 15% по международным вылетам. Это напрямую влияет на развитие медицинского туризма – путешествовать за лечением становится проще.

Ключевые направления медицинского туризма

Кардиология и кардиохирургия

Астана – один из ведущих центров сердечно-сосудистой медицины в регионе. Здесь проводят операции любого уровня сложности, включая малоинвазивные вмешательства, стентирование, шунтирование и коррекцию врожденных пороков.

ALEM – уникальная казахстанская разработка

Одним из главных достижений является создание ALEM (Astana Life Ex-situ Machine) – аппарата, который позволяет сохранять и лечить донорские органы вне тела до 24 часов. Он поддерживает температуру 36-37°C, обеспечивает кислород, контролирует давление и газовый состав крови, а также позволяет проводить диагностику и вводить лекарства. Это значительно увеличивает окно для трансплантаций и снижает риск осложнений.

Фото: Astana Tourism

Первая в Центральной Азии роботизированная операция на сердце

В 2025 году в больнице Медцентра УДП проведена первая роботизированная операция на сердце. Команда казахстанских и китайских хирургов успешно устранила дефект межпредсердной перегородки у 28-летней пациентки без стернотомии – через минимальный доступ.

Нейрохирургия и технология "Гамма-нож"

Национальный центр нейрохирургии – один из сильнейших в регионе. Здесь установлена система Gamma Knife, позволяющая лечить опухоли и сосудистые патологии мозга без разрезов, с высокой точностью и минимальной травматичностью посредством излучения. Казахстан – первая страна в Центральной Азии, внедрившая это оборудование. Выполнено уже более двух тысяч радиохирургических процедур.

Репродуктивная медицина (ЭКО)

Астана уверенно удерживает статус ведущего центра репродуктивной медицины в Центральной Азии. Высокий процент успешных программ, современные эмбриологические лаборатории и доступная стоимость лечения делают столицу привлекательной для зарубежных пациентов. Так, только в столичный филиал клиники "Экомед" за первые девять месяцев 2025 года обратились 102 иностранных пациента. В тройку стран-лидеров по количеству обращений вошли Россия, Китай и Кыргызстан.

Фото: Astana Tourism

Ортопедия, травматология и реабилитация

Столичные клиники внедряют роботизированные хирургические системы, навигационные технологии и малоинвазивные методики, которые позволяют проводить операции с высокой точностью и минимальным повреждением тканей.

Благодаря этому пациенты быстрее восстанавливаются, проводят меньше времени в стационаре и быстрее возвращаются к привычной активности. Иностранных пациентов особенно привлекают программы эндопротезирования суставов, артроскопические операции, лечение спортивных травм и восстановительные курсы.

"Я прилетела в Астану из Якутии на эндопротезирование обоих коленных суставов. Очень переживала, но с первых минут почувствовала заботу и профессионализм. Операция прошла успешно, восстановление идет быстро. Благодарю врачей и клинику Green Clinic – они вернули мне возможность ходить без боли", – говорит пациентка Анна из Республики Саха, Российская Федерация.

Стоматология, ортодонтия и пластическая хирургия

Стоматологическая и эстетическая медицина – одни из самых востребованных направлений среди медицинских туристов в Астане. Причины просты: современное оборудование, высокое качество работы и стоимость заметно ниже европейской и ближневосточной, при этом – без потери качества.

"На протяжении пяти лет я испытывала боли и дискомфорт, а после операции почувствовала облегчение уже на следующий день. Операция прошла на самом высоком уровне. Я восхищена вниманием и профессионализмом медицинского персонала. Благодарю врачей Национального центра нейрохирургии за заботу и высокий стандарт лечения", – отметила одна из пациенток Наталья.

Столичные клиники предлагают широкий спектр услуг:

эстетическая стоматология, имплантация и протезирование;

ортодонтия с использованием современных элайнеров и цифровых систем планирования;

пластическая хирургия, включая ринопластику, блефаропластику, липомоделирование, реконструктивные операции. Многие зарубежные пациенты отмечают удобство комплексных пакетов, включающих консультации, хирургическое вмешательство и постоперационное сопровождение. Благодаря коротким срокам восстановления и высокой квалификации специалистов эти направления становятся одними из лидирующих по числу обращений в медицинский туризм столицы.

Фото: Astana Tourism

Новый медицинско-туристический продукт: "Смотри Астану по-новому"

Astana Tourism совместно с клиникой Astana Vision запустили новый турпродукт, который позволяет туристам объединить путешествие в столицу с профессиональной диагностикой и коррекцией зрения. Туристы, которые приехали в Астану без цели лечения, могут быстро пройти обследование и воспользоваться лазерной коррекцией или другими процедурами, не меняя планы путешествия. Это делает продукт доступным, практичным и привлекательным для широкого круга гостей города.

Открывая новые направления, внедряя инновации и создавая удобные сервисы для иностранцев, Астана уверенно формирует статус ведущего медицинского хаба региона. Город показывает, что качественная медицина, технологичность и гостеприимство могут работать вместе, превращая визит в столицу не только в путешествие, но и в путь к здоровью.