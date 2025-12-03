Смерть ребенка в клинике Астаны: в Казахстане проверят все стоматологии

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 3 декабря в кулуарах Мажилиса прокомментировала, будет ли ведомство проверять использование препарата "Севаран" в стоматологических клиниках после случая в Астане, где во время лечения в частной стоматологии погибла девочка, сообщает Zakon.kz.

Министр отметила, что стоматологические клиники уже проверяют.

"С начала года порядка 160 стоматологических клиник было проверено, но все это были внеплановые проверки. И здесь нужно сказать, что в рамках Предпринимательского кодекса необходимы очень веские основания, чтобы зайти в медицинскую организацию. Как минимум должна быть жалоба или заявление", – озвучила Альназарова.

Журналисты также уточнили, проверялась ли клиника в Астане, где умер трехлетний ребенок после лечения зубов.

"Ту клинику, конечно, проверили. Этот случай с ребенком – большая утрата для семьи. Я приношу свои соболезнования. В январе 2025 года эта клиника была проверена полностью. Комитет медфармконтроля передал материалы в соответствующие следственные органы. Поэтому проверка как раз на этом основании сегодня проводится. Что касается плановой проверки, по поручению Генеральной прокуратуры порядка 620 стоматологических клиник мы должны будем проверить. Все 20 регионов, территориальные департаменты и комитеты медицинского и фармацевтического контроля вовлечены в эту работу. Поэтому работа по стоматологическим клиникам у нас идет", – дополнила министр.

2 декабря 2025 года стало известно, что погибшая в столичной стоматологии девочка ранее перенесла корь с осложнениями. Сама трагедия случилась 30 октября 2024 года. Девочка не проснулась после лечения зубов под наркозом. 27 ноября 2025 года отец погибшей девочки рассказал, почему доверился именно этой столичной стоматологии, а также что происходило в тот роковой день.

Также в суд для допроса вызвали врача-стоматолога Абубакира Тлеухана, который в день происшествия осуществлял лечение зубов девочки. Ранее анестезиолог клиники Аида Жумагалиева объяснила, почему скорую не вызвали сразу.