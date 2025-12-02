#АЭС в Казахстане
События

Токаев поздравил президента ОАЭ с важным праздником

Касым-Жомарт Токаев, Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 18:02 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна и его соотечественников с Национальным днем Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 декабря сообщили в Акорде.

Как подчеркнуто в телеграмме, высокий авторитет ОАЭ в области устойчивого развития и укрепления безопасности признан на глобальном уровне. Президент Казахстана выразил уверенность в том, что многоплановое сотрудничество в духе традиционной дружбы и взаимной поддержки будет и впредь последовательно углубляться во благо народов двух стран.

Глава государства пожелал шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Эмиратов – благополучия и процветания.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев пригласил в Казахстан президента Палестины.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
