События

Токаев пригласил в Казахстан президента Палестины

зал в Акорде , фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 16:18 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев 2 декабря 2025 года принял верховного судью Палестины, советника президента по делам религий Махмуда аль-Хаббаша, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, поприветствовав гостя, глава государства отметил, что с момента установления дипломатических отношений сотрудничество между Казахстаном и Палестиной развивается в духе дружбы, взаимной поддержки и уважения.

"Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, наша страна последовательно поддерживает международные инициативы, направленные на признание Палестины полноправным членом международного сообщества. Президент отметил, что Казахстан твердо привержен дипломатическому урегулированию ситуации на Ближнем Востоке и созданию государства Палестина на основе формулы "два государства для двух народов" в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и нормами международного права", – говорится в сообщении.

Махмуд аль-Хаббаш, передав главе государства личное послание президента Палестины Махмуда Аббаса, выразил благодарность за неизменную поддержку палестинского народа и его устремлений к мирному и светлому будущему.

По его словам, Казахстан по праву считается братской страной для Палестины, что находит отражение как в двусторонних контактах, так и в многосторонних форматах, прежде всего, в рамках ООН и Организации исламского сотрудничества.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев передал Махмуду Аббасу теплые пожелания и приглашение посетить Казахстан с официальным визитом.

15 ноября Касым-Жомарт Токаев поздравил Махмуда Аббаса и его соотечественников с Днем независимости Палестины.

