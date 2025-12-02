Какие продукты начнут производить в Казахстане с 2026 года

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 2 декабря 2025 года на заседании правительства рассказал о проектах по производству продуктов питания в ближайшие два года, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, в 2026 году предусмотрена реализация 50 проектов на сумму 394 млрд тенге, с созданием 2,5 тысячи рабочих мест.

"Хочу остановиться на 6 крупных проектах. Так, в Жамбылской области запускается первый этап проекта Fufeng Group по глубокой переработке кукурузы мощностью 300 тысяч тонн. В Алматинской области компания Fruit Art реализует третий этап проекта по переработке 25 тысяч тонн фруктов и ягод, "Шин-Лайн" расширяет выпуск мороженого до 35 тыс. тонн, "Капшагай Бидай Өнімдері" – по переработке порядка 250 тысяч тонн зерновых и масличных культур", – сказал Сапаров.

Кроме того, по его словам, в Костанайской области "Баян Сұлу" на 13 тысяч тонн увеличивает производство кондитерских изделий. В области Абай Eurasia Agro Semey запускает производство на 7,2 тысяч тонн колбасных изделий. В 2027 году предусмотрена реализация 26 проектов на сумму 874 млрд тенге, созданием свыше 3,5 тысяч рабочих мест.

