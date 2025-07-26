200 предпринимателей наказаны за завышение цен на социально значимые товары в Шымкенте

В Шымкенте более 200 предпринимателей с начала года привлечены к ответственности за необоснованное завышение цен на социально значимые товары, 15 из них – на мясо, сообщает Zakon.kz.

По данным Управления сельского хозяйства, в рамках мониторинга за соблюдением ценовой политики на социально значимые товары проверены сотни торговых точек. Отметим, говядина (лопаточно грудная часть с костями) входит в список из 19 наименований социально значимых продуктов, цены на которые подлежат контролю.

"Сегодня в Шымкенте работает около 60 социальных торговых точек, кроме того, еженедельно проводятся сельхозярмарки, где говядина с костями также реализуется по стабильной цене – от 3200 до 3300 тенге за килограмм. Продукция поставляется напрямую из животноводческих хозяйств Туркестанской области", – уточнил руководитель управления Талгат Мекамбаев.

Он также подчеркнул – цены на мякоть не подлежат регулированию.

По словам руководителя управления, в рамках контрактов, заключенных с крестьянскими хозяйствами "Каскасу-С" и "Байтерек", цена реализации составляет 2620 тенге за килограмм.

Кроме того, в рамках механизма "оборотной схемы" заключены договоры с торговыми сетями "Магнум" и "Грамад", что позволяет обеспечить реализацию говядины (лопаточно-грудная часть с костями) по фиксированной цене 2590 тенге за килограмм.

В Управлении сельского хозяйства также отметили – на рынке также присутствует мясо с максимальной коммерческой ценой 3800-4000 тг/кг. При этом в определенных местах продаж цены остаются стабильными.

"Рост цен в отдельных частных торговых точках чиновники объясняют рядом факторов – от сезонного спроса до подорожания кормов и роста экспорта. Тем не менее ажиотажа и дефицита мяса в мегаполисе нет", – отметил руководитель управления.

В акимате призвали горожан ориентироваться именно на такие торговые точки, где стоимость социально значимых продуктов регулируется и контролируется.