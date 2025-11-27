#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.68
600.27
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.68
600.27
6.58
Общество

Аким Алматы ознакомился с ходом благоустройства территории вдоль улицы Пушкина

Благоустройство вдоль улицы Пушкина, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 15:09 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Дархан Сатыбалды ознакомился с ходом работ по преобразованию территории вдоль автомобильной дороги улицы Пушкина на участке от проспекта Райымбек батыра до улицы Гоголя.

Проект реализуется в рамках программы комплексного благоустройства центральной части города и направлен на создание комфортного и безопасного городского пространства.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По данным Управления развития общественных пространств, реконструкция охватывает территорию площадью 6,5 га и предусматривает комплексное обновление пешеходной и транспортной инфраструктуры. На участке протяженностью 1,1 км ведутся работы по озеленению, установке столбов освещения, устройству водоотводных сооружений. Параллельно проводится ремонт фасадов прилегающих домов и реставрация памятника Райымбек батыра. В следующем году на участке планируется создать водную гладь и завершить дополнительное озеленение. Особое внимание уделяется формированию удобных тротуаров, безопасных пешеходных зон и современных элементов благоустройства.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Дархан Сатыбалды отметил важность качественного выполнения работ и подчеркнул, что проект должен стать частью единой концепции комфортной городской среды. Реализация благоустройства позволит повысить удобство передвижения для пешеходов, улучшить внешний облик города и создать гармоничное и привлекательное пространство для жителей и гостей Алматы.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Аким Алматы ознакомился с финальным этапом строительства подстанции
13:03, 04 ноября 2025
Аким Алматы ознакомился с финальным этапом строительства подстанции
Аким Алматы ознакомился с деятельностью промышленных предприятий Жетысуского района
17:56, 30 августа 2025
Аким Алматы ознакомился с деятельностью промышленных предприятий Жетысуского района
В Алматы продлили ремонт улицы Курмангазы
11:55, 03 сентября 2024
В Алматы продлили ремонт улицы Курмангазы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: