Снег и дожди обрушатся на Казахстан

В предстоящий четверг, 4 декабря 2025 года, большую часть территории Казахстана накроет непогода, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе, который предоставили синоптики.

"На большей части Казахстана с северным циклоном и прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега с низовой метелью, гололедом и усилением ветра. На запад, северо-запад и юго-запад страны окажет свое влияние антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков. По республике прогнозируются туманы". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее метеорологи рассказали, что метели накроют почти весь Казахстан с 4 по 6 декабря 2025 года.

