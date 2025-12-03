#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
508.2
589.82
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
508.2
589.82
6.54
Общество

Снег и дожди обрушатся на Казахстан

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 17:41 Фото: Zakon.kz
В предстоящий четверг, 4 декабря 2025 года, большую часть территории Казахстана накроет непогода, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе, который предоставили синоптики.

"На большей части Казахстана с северным циклоном и прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега с низовой метелью, гололедом и усилением ветра. На запад, северо-запад и юго-запад страны окажет свое влияние антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков. По республике прогнозируются туманы".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее метеорологи рассказали, что метели накроют почти весь Казахстан с 4 по 6 декабря 2025 года.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 17:41
Температурные качели от +13 до -35: подробный прогноз на декабрь в Казахстане

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня, можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Снег, заморозки до -6°С и дожди обрушатся на некоторые регионы Казахстана
17:36, 08 октября 2025
Снег, заморозки до -6°С и дожди обрушатся на некоторые регионы Казахстана
Сильные осадки и метель обрушатся на Казахстан 13 ноября
17:29, 12 ноября 2025
Сильные осадки и метель обрушатся на Казахстан 13 ноября
На какой регион Казахстана обрушатся заморозки до -1°C: прогноз на 25 сентября
17:52, 24 сентября 2025
На какой регион Казахстана обрушатся заморозки до -1°C: прогноз на 25 сентября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: