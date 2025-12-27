#Казахстан в сравнении
События

Туман, метель и дождь: штормовое предупреждение объявили в Казахстане на воскресенье

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2025 16:48 Фото: pixabay
В 14 областях Казахстана на 28 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Атырауской области ожидаются ночью снег, на севере, востоке области сильный снег, днем осадки (снег, дождь). На западе, севере, юге области туман, гололед. На севере, востоке области метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидаются туман, гололед.

Ночью и утром на севере, в центре, горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный на востоке области порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане и утром ожидается туман.

Днем на западе, севере Актюбинской области ожидается снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром в центре, на востоке области туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере области порывы 15-18 м/с. В Актобе днем ожидается гололед.

На востоке, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

На западе, севере, юге Карагандинской области ожидается туман.

На западе, юге, в центре области Улытау ожидается туман. В Жезказгане ожидается временами туман.

В центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, северо-востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау ночью и утром ожидается гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный ночью в горных районах области 15-20 м/с, днем на юго-западе, в горных районах области 15-20, порывы 25 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, на востоке области сильный снег. На западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидаются снег, низовая метель.

На западе, юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный на горных перевалах области 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Павлодарской области ожидается туман

На западе, севере Акмолинской области ожидается ветер южный, юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. В Алматы ночью и утром ожидаются туман, на дорогах гололедица. В Конаеве ночью и утром ожидаются туман, на дорогах гололедица.

Ранее синоптики дали прогноз в Алматы на неделю.

Елена Беляева
Елена Беляева
