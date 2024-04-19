Токаев наградил Жапарова орденом "Достық"
Токаев в очередной раз подтвердил, что Кыргызстан – ближайший и надежный стратегический партнер Казахстана.
"Кыргызстан – братская страна, с которой нас связывают глубокие и исторические корни. Наши взаимовыгодные отношения крепко связаны узами братства двух народов. Я высоко оцениваю вашу роль в этом деле". Касым-Жомарт Токаев
Также он подчеркнул, что Казахстан заинтересован в расширении стратегического партнерства и союзничества с Кыргызстаном. Токаев заявил, что вечная дружба и нерушимое братство будут только крепнуть во имя светлого будущего двух народов.
"Несомненно, большая заслуга в укреплении многосторонних связей принадлежит вам. В знак особого уважения и искренней благодарности я принял решение наградить вас орденом "Достық" I степени. Уверен, что эта награда будет способствовать активизации двусторонних отношений. Пусть дружба между Казахстаном и Кыргызстаном будет вечной!"Касым-Жомарт Токаев
Садыр Жапаров поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и выразил готовность приложить все усилия для дальнейшего углубления стратегического партнерства и союзничества между нашими странами.
Глава Кыргызстана с официальным визитом прибыл в Астану 18 апреля. В тот же день состоялся гала-концерт мастеров искусств Казахстана и Кыргызстана.
Сегодня, 19 апреля, в Акорде прошла торжественная церемония встречи Жапарова.
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